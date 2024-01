La NASA annuncia l’accredito dei media per il lancio di SpaceX Crew-8

La NASA ha aperto l’accredito dei media per il lancio della ottava missione rotazionale di un razzo SpaceX Falcon 9 e della navicella Dragon Endeavour. Questa missione fa parte del programma Commercial Crew della NASA e ha lo scopo di portare gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale per una spedizione scientifica.

Il lancio della missione SpaceX Crew-8 della NASA è previsto per metà febbraio dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center in Florida. L’equipaggio per questa missione include gli astronauti della NASA Matthew Dominick, comandante; Michael Barratt, pilota; e Jeanette Epps, specialista di missione, insieme al cosmonauta Alexander Grebenkin della Roscosmos, anch’egli specialista di missione. Questo sarà il primo volo spaziale per Dominick, Epps e Grebenkin e il terzo volo spaziale per Barratt.

Dopo un breve periodo di transizione, gli astronauti della missione NASA SpaceX Crew-7 sono programmati per tornare sulla Terra a bordo della loro navicella spaziale SpaceX Dragon Endurance. Le scadenze per l’accredito dei media per il lancio di Crew-8 sono le seguenti:

– I media statunitensi e i cittadini statunitensi che rappresentano organizzazioni mediatiche internazionali devono presentare domanda entro le 11:59 PM EST di venerdì 2 febbraio.

– I media internazionali senza cittadinanza statunitense devono presentare domanda entro le 11:59 PM di venerdì 19 gennaio.

Tutte le richieste di accreditamento devono essere inviate online tramite il sito web ufficiale della NASA. Per eventuali domande sull’accredito o richieste logistiche speciali, è possibile rivolgersi all’indirizzo email fornito.

Per ulteriori informazioni sulla copertura in lingua spagnola o per richieste di intervista in lingua spagnola, contattare le persone designate presso il Kennedy Space Center. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla missione possono essere trovati sul sito web ufficiale della NASA.

In conclusione, la NASA ha invitato le organizzazioni mediatiche a presentare domanda di accreditamento per coprire il prossimo lancio della missione SpaceX Crew-8 della NASA. Questa missione mira a promuovere l’esplorazione scientifica della Stazione Spaziale Internazionale e include astronauti della NASA e della Roscosmos.