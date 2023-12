Genesis G80 2025: un aggiornamento elegante

By

Un elegante aggiornamento per il Genesis G80 2025

Il Genesis G80 2025 è destinato a fare scalpore con il suo design elegante e aggiornato. Anche se i cambiamenti esterni potrebbero non essere immediatamente evidenti, uno sguardo più attento rivela aggiornamenti sottili ma di grande impatto. Tra le novità più evidenti figurano la fascia anteriore con doppia griglia e i nuovi fari MLA (Micro Lens Array). Anche il paraurti anteriore è stato leggermente rielaborato, conferendo alla G80 Sport un aspetto più aggressivo.

Spostandosi ai lati, l'attenzione è subito attirata dalle nuove ruote da 20 pollici, progettate con un doppio disegno a cinque razze che ricorda le eliche di un aereo, come spiega con orgoglio Genesis. Nella parte posteriore spicca un rivestimento che ricorda un diffusore con punte triangolari, che ricorda la griglia anteriore. Inoltre, le uscite di scarico sono ora nascoste, contribuendo all'estetica elegante e pulita del G80.

All'interno del Genesis G80 2025 si possono trovare gli aggiornamenti più significativi. Seguendo le orme della GV80, la berlina vanta un cruscotto ridisegnato, sormontato da un display digitale DELO da 27 pollici che integra perfettamente il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Tuttavia, alcuni conducenti potrebbero avere sentimenti contrastanti riguardo ai controlli touch appena aggiunti per le funzioni di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.

Anche la console centrale è stata rinnovata, con una nuova finitura che aggiunge raffinatezza. Anche la manopola di controllo dello schermo e la leva selettrice sono state perfezionate. Inoltre, il moderno volante bicolore, che mantiene la sua forma a fondo piatto nella variante G80 Sport, completa l'atmosfera complessivamente lussuosa degli interni.

Ulteriori dettagli sulla Genesis G80 2025 saranno rivelati durante la presentazione ufficiale nel 2024. Si prevede che la berlina continuerà a offrire le stesse opzioni di motore, comprese le varianti a quattro e sei cilindri, erogando rispettivamente 300 e 375 cavalli. Questi motori saranno abbinati a un cambio automatico a otto velocità e alla trazione integrale, garantendo un'esperienza di guida potente ed esaltante.