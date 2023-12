Nuove strategie per gli atleti che abbandonano lo sport

Riepilogo: Man mano che gli atleti professionisti si avvicinano alla pensione, sono sempre più concentrati sulla definizione di un piano per la loro carriera post-sportiva. Per Kyrie Irving, la stella della NBA, questo significa addentrarsi nel mondo dell'imprenditorialità e della creazione di ricchezza. Supportato dal padre e dalla matrigna – rispettivamente Drederick Irving e Shetellia Riley Irving – Kyrie Irving sta già lavorando alla sua prossima mossa di carriera. Shetellia, che è l'amministratore delegato di A11Even Sports e l'unica agente donna nera che all'epoca rappresentava un giocatore NBA attivo, ha rivelato durante un'intervista con il podcast "Earn Your Leisure" di avere grandi progetti per il futuro. Nei prossimi due o tre anni, mira ad acquisire nuovi clienti e ad assicurarsi affari da 1 miliardo di dollari. Inoltre, l’obiettivo a lungo termine è quello di trasferire l’azienda di famiglia a Kyrie una volta che deciderà di ritirarsi dal basket. Shetellia ritiene che Kyrie abbia il potenziale per diventare un agente di cambiamento nel settore, sfruttando la sua esperienza per supportare i nuovi attori che entrano nel campo. Inoltre, ha discusso il loro approccio per garantire un contratto di scarpe per Kyrie dopo aver perso il contratto con la Nike. Invece di accontentarsi di un contratto tradizionale con una proprietà minima, hanno dato priorità al controllo creativo, ai prezzi, alla qualità e all’equità. Questa decisione riflette il loro desiderio di mantenere la proprietà e di avere una partecipazione significativa negli sforzi futuri di Kyrie.

Creare nuove opportunità: gli atleti abbracciano nuove iniziative dopo il pensionamento

Riepilogo: gli atleti professionisti in pensione esplorano sempre più strade diverse per garantire il proprio futuro finanziario al di là della carriera atletica. Kyrie Irving, una star della NBA, sta adottando misure proattive al fianco di suo padre, Drederick Irving, e della matrigna, Shetellia Riley Irving, per ridefinire la sua traiettoria di carriera. Shetellia, CEO di A11Even Sports e unica agente donna nera che rappresenta un giocatore NBA attivo, ha condiviso approfondimenti sul suo viaggio come donna nera in una professione prevalentemente dominata dagli uomini durante un'intervista sul podcast "Earn Your Leisure". Guardando al futuro, la sua visione va oltre il ritiro di Kyrie. Nei prossimi anni, Shetellia mira ad espandere il proprio portafoglio clienti e gestire affari per un valore di 1 miliardo di dollari. Inoltre, ha intenzione di trasferire l'azienda di famiglia, garantendo il coinvolgimento attivo di Kyrie nel processo decisionale una volta concluso il suo viaggio nel basket. Shetellia crede che Kyrie abbia il potenziale per rivoluzionare il settore e agire da catalizzatore del cambiamento, avvantaggiando gli aspiranti giocatori che entrano in campo. Nella stessa intervista, ha raccontato il loro approccio per garantire un contratto di scarpe per Kyrie dopo la scadenza del suo contratto con la Nike. Invece di accettare un accordo convenzionale, hanno dato priorità a elementi quali la libertà creativa, i prezzi competitivi, la qualità di prim’ordine e una significativa partecipazione azionaria. Concentrandosi su questi fattori, Kyrie e il suo team immaginano un futuro con un maggiore controllo sul proprio marchio e una maggiore quota del valore potenziale che può generare.