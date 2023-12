Apple rivoluzionerà l'esperienza Siri con il microfono aggiornato in iPhone 16

Apple è pronta ad apportare miglioramenti rivoluzionari al suo assistente vocale, Siri, con un aggiornamento significativo al microfono nel prossimo iPhone 16. Questa mossa mira a migliorare l'esperienza Siri basata sull'intelligenza artificiale rafforzando le sue funzionalità hardware e software, secondo il rinomato L'analista Apple Ming-Chi Kuo.

Kuo afferma che per promuovere i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, è fondamentale migliorare l'elaborazione dell'input vocale potenziando il microfono di Siri. Il nuovo microfono dell’iPhone 16 avrà un migliore rapporto segnale-rumore, che migliorerà significativamente l’esperienza Siri. Inoltre, presenterà una migliore resistenza all’acqua, garantendo durata e longevità.

Questo aggiornamento del microfono è in linea con i rapporti precedenti che suggerivano che Apple intende evidenziare le funzionalità avanzate di Siri come punto di vendita chiave per l'iPhone 16. L'integrazione di modelli LLM (Large Language) in Siri e le ambizioni di intelligenza artificiale generativa di Apple faranno molto affidamento sul miglioramento della voce. elaborazione dell'input fornita dal microfono aggiornato.

Inoltre, il rapporto di Kuo non solo supporta l’anticipazione di nuove funzionalità Siri basate su LLM in iOS 18, ma rafforza anche le voci secondo cui ulteriori funzionalità AI sul dispositivo potrebbero essere esclusive dei modelli iPhone 16.

L'ultimo sondaggio di Kuo ha rivelato che AAC e Goertek sono i fornitori prescelti per il microfono dell'iPhone 16. Entrambi i fornitori trarranno ugualmente vantaggio dall'aggiornamento delle specifiche. Kuo prevede che il prezzo di vendita medio dei microfoni per ciascun iPhone 16 aumenterà almeno del 100-150% rispetto al precedente modello di iPhone 15, con conseguente significativa crescita dei ricavi e degli utili per AAC e Goertek.

Con questo aggiornamento del microfono, Apple sta compiendo un passo cruciale verso la rivoluzione dell’esperienza Siri e il consolidamento del proprio impegno nel far avanzare la tecnologia AI. Si prevede che l’iPhone 16 mostrerà le potenti funzionalità di Siri e aprirà nuove porte ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale, fornendo agli utenti un’interazione più intuitiva e fluida con i loro dispositivi.