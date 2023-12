Migliaia di abitanti dell'Oregon hanno ricevuto clemenza per violazioni del codice della strada non pagate

In un recente sviluppo, migliaia di abitanti dell'Oregon hanno ora l'opportunità di riottenere la patente di guida sospesa a causa di violazioni del codice della strada non pagate. Il governatore Tina Kotek ha emesso un ordine di clemenza di massa, seguendo le orme del suo predecessore, il governatore Kate Brown, che ha graziato oltre 8,000 residenti dell'Oregon che si trovavano ad affrontare una situazione simile solo un anno fa.

Secondo l'ordine di Kotek, più di 10,000 persone le cui patenti di guida sono state revocate esclusivamente a causa di multe non pagate relative a violazioni del codice stradale, come multe per eccesso di velocità, saranno perdonate. È importante notare che questa remissione non si applica a coloro la cui patente è stata sospesa a causa di infrazioni stradali più gravi, come la guida in stato di ebbrezza.

L'ordinanza del governatore evidenzia che l'ordinanza di Brown del 2022 non comprendeva tutte le persone che soddisfacevano i criteri di condono e da allora il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) dell'Oregon ha aggiornato l'elenco di idoneità. Per facilitare il processo, ai tribunali di contea è stato ordinato di aggiornare i propri registri e di notificare tempestivamente al DMV le persone idonee al ripristino della licenza. Una volta notificati, gli individui idonei possono contattare il DMV e pagare una tassa di $ 75 per riacquistare i propri privilegi di guida.

Nonostante la precedente ordinanza di clemenza di Brown per 8,300 persone, solo una piccola parte aveva approfittato dell'opportunità a partire da novembre. Secondo il Dipartimento dei trasporti dell'Oregon, meno di 1,200 licenze sono state ripristinate, mentre oltre 4,500 sono state autorizzate al ripristino ma non hanno ancora proceduto con le misure necessarie. Le restanti 1,350 persone avevano ancora sospeso o revocato le licenze a causa di ritardi nel tribunale che confermava la loro idoneità al DMV dell'Oregon.

Per chiunque si chieda quale sia la loro idoneità, l'ordine esecutivo di Kotek include un elenco di persone idonee alla reintegrazione, così come l'ordine di Brown. Inoltre, gli individui possono contattare il DMV al numero 503-945-5000 o accedere al centro servizi online dell'agenzia all'indirizzo dmv2u.oregon.gov per determinare se sono idonei.

L'impatto sproporzionato delle sospensioni delle licenze basate sul debito sugli abitanti dell'Oregon a basso reddito è stata una preoccupazione sollevata dall'Oregon Law Center. Tali sospensioni possono causare difficoltà nell'ottenere o mantenere un impiego, oltre ad aggravare gli oneri finanziari degli individui se vengono multati per aver guidato con una patente sospesa.

Questo recente ordine di clemenza mira a fornire sollievo a migliaia di abitanti dell'Oregon gravati da multe per violazioni del codice stradale non pagate e consentire loro di riottenere la patente di guida, aiutandoli così a superare le sfide associate e ripristinare i loro privilegi di guida.