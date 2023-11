Nuovo articolo: La complessità delle nomination ai Game Awards: svelare le gemme invisibili

I Game Awards, condotti da Geoff Keighley, hanno recentemente annunciato le sue nomination per l'evento di quest'anno, mettendo in luce i migliori giochi del 2023. L'elenco include titoli ampiamente riconosciuti come Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Resident Evil. 4 Rifacimento. Tuttavia, molti giocatori accaniti e appassionati del settore hanno espresso le loro preoccupazioni sui giochi trascurati e sulle complessità coinvolte nel processo di selezione.

Le nomination ai Game Awards vengono determinate attraverso i voti di 120 media in tutto il mondo. Anche se questo approccio mira a fornire una prospettiva completa, porta inevitabilmente a far sì che alcuni giochi passino inosservati. È importante ricordare che è praticamente impossibile per chiunque giocare e valutare ogni gioco uscito in un dato anno. I vincoli di tempo impediscono anche ai giocatori più appassionati di sperimentare tutto ciò che il settore ha da offrire.

Inoltre, le categorie stesse possono essere fonte di confusione. L'inclusione di titoli come Dave The Diver, un prodotto di un'azienda miliardaria, nella categoria Miglior gioco indie fa alzare le sopracciglia. La presenza di categorie come Miglior gioco indie d'esordio e Giochi per impatto riconosce l'abbondanza di giochi minori eccezionali che spesso faticano a competere con i grandi successi sfornati dai principali attori del settore.

Anche i confini tra i generi si confondono, rendendo la categorizzazione un compito impegnativo. Giochi come Final Fantasy XVI, con la sua miscela di elementi di azione ed elementi di gioco di ruolo, sollevano interrogativi su dove dovrebbe appartenere. Octopath Traveller II, d'altra parte, sembrava essere stato completamente trascurato. Inoltre, giochi come Armored Core VI, che approfondiscono temi meno esplorati come i mech e la narrazione ricca di sfumature, a volte non riescono a ricevere il riconoscimento che meritano.

Indubbiamente molti giocatori hanno la loro lista personale di giochi ingiustamente snobbati che meritano un riconoscimento. Incoraggiamo i lettori a condividere le loro opinioni nei commenti qui sotto e presenteremo una carrellata dei casi più convincenti. Le nomination ai Game Awards sono solo la punta dell'iceberg e c'è un vasto mare di esperienze di gioco che aspettano di essere scoperte.

