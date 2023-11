Le migliori offerte telefoniche giusto in tempo per il Black Friday

Stai cercando una buona offerta per un nuovo piano telefonico? Non guardare oltre Koodo, il sottomarchio di Telus. Con il Black Friday alle porte, Koodo offre sconti incredibili da non perdere.

Una delle offerte più straordinarie di Koodo è il piano che offre ben 40 GB di dati per soli $ 40. Se hai bisogno di ancora più dati, hanno un piano che ti offre 50 GB per soli $ 55. E se sei un vero utente affamato di dati, il loro piano da $ 65 ti darà ben 60 GB. Ma non è tutto: questi piani prevedono anche tre mesi di Amazon Prime gratis.

Oltre alla generosa disponibilità di dati, i piani di Koodo offrono alcuni vantaggi impressionanti. Con ciascun piano potrai usufruire di minuti illimitati in tutto il Canada e di messaggi di testo e immagini. Riceverai anche segreteria telefonica premium, SMS internazionali illimitati (dal Canada), dati di rollover e un pacchetto illimitato a lunga distanza. È chiaro che Koodo sta facendo di tutto per offrire ai propri clienti il ​​miglior accordo possibile.

E non dimentichiamoci dei telefoni stessi. Koodo ha delle fantastiche offerte sui modelli più popolari. Se scegli un piano Tab Plus, puoi ottenere Pixel 7 gratuitamente. Questo elegante smartphone è dotato di 128 GB di spazio di archiviazione, perfetto per tutte le tue foto, video e app. Se preferisci la serie Galaxy, puoi ottenere l'ultimo Galaxy S23 FE per soli $ 5 al mese. E se stai cercando qualcosa di un po' più unico, Z Flip 5 è ​​disponibile per $ 0 in anticipo su un piano Tab Plus, con un pagamento mensile di $ 30. Oppure, se stai guardando il prossimo Pixel 8, puoi ottenerlo per $ 0 in anticipo con un piano Tab Plus e pagare solo $ 21.29 al mese, in aggiunta al tuo piano.

Non perdere queste incredibili offerte di Koodo. Visita il loro sito web per sfogliare tutte le offerte e trovare il piano e il telefono perfetti per te.

Domande frequenti

1. Posso passare a Koodo se attualmente utilizzo un altro provider?

Sì, puoi passare a Koodo anche se attualmente utilizzi un altro provider. Tieni presente che potrebbero esserci alcune tariffe o requisiti associati al passaggio, quindi è meglio contattare direttamente Koodo per ulteriori informazioni.

2. Quanto durano queste offerte?

La durata specifica di queste offerte può variare, quindi è consigliabile visitare il sito Web di Koodo o contattare il servizio clienti per informazioni più accurate e aggiornate.

3. Posso mantenere il mio numero di telefono attuale se passo a Koodo?

Sì, di solito puoi mantenere il tuo numero di telefono attuale quando passi a Koodo. Durante il processo di registrazione, avrai la possibilità di trasferire il tuo numero esistente. Koodo ti guiderà attraverso i passaggi necessari per garantire una transizione fluida.

4. Amazon Prime è incluso gratuitamente nel piano?

Sì, alcuni piani Koodo includono tre mesi di Amazon Prime gratuiti. Tuttavia, dopo il periodo promozionale, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi se scegli di continuare con l'abbonamento Amazon Prime. È meglio rivedere i termini e le condizioni o contattare Koodo per maggiori dettagli.

5. Queste offerte sono disponibili in tutte le regioni del Canada?

Le offerte telefoniche di Koodo sono generalmente disponibili a livello nazionale, ma è sempre consigliabile controllare il loro sito Web o contattare il servizio clienti per confermare la disponibilità nella tua regione specifica.