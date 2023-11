Kodak Slide N Scan: un nuovo approccio alla scansione di pellicole

Lo scanner per pellicole digitali Kodak Slide N Scan offre una nuova prospettiva sulla scansione di pellicole grazie alle sue caratteristiche e al suo design unici. Pur rimanendo un’opzione economica, la Slide N Scan adotta un approccio diverso rispetto alla sua controparte leggermente meno costosa, la Kodak Scanza. La caratteristica principale di Slide N Scan è il suo schermo più grande. A differenza dello schermo da 3.5 pollici dello Scanza, lo Slide N Scan è disponibile con uno schermo da 5 o 7 pollici. La scelta dello schermo da 7 pollici offre un'esperienza visivamente più accessibile senza una differenza significativa di prezzo.

Sia Slide N Scan che Scanza utilizzano una sorgente luminosa a LED e un sensore CMOS da 14 megapixel per la scansione di pellicole. Questo meccanismo cattura un intero fotogramma di pellicola positiva o negativa, o una diapositiva montata, in un'unica scansione. Slide N Scan offre una gamma di supporti per tipi di pellicola, comprese diapositive da 135, 126, 110 e 50 mm, grazie al supporto per diapositive principale e agli adattatori per inserti.

Una differenza notevole tra Slide N Scan e Scanza è la fonte di alimentazione. Slide N Scan è alimentato tramite una porta USB-C, mentre Scanza utilizza una presa micro USB-B. Tuttavia, è importante notare che Slide N Scan non richiede una connessione al computer per la scansione, rendendo in qualche modo superfluo il ricorso a una porta USB. Inoltre, sebbene Slide N Scan sia dotato di una porta HDMI, nella confezione non è incluso un cavo HDMI.

In termini di prestazioni, Slide N Scan si rivela uno scanner veloce, in grado di scansionare fotogrammi da 35 mm in meno di 2 secondi. Tuttavia, abbiamo riscontrato che le correzioni automatiche predefinite del colore e dell'esposizione su Slide N Scan tendevano a produrre risultati più scuri per le pellicole negative e risultati più luminosi per le trasparenze a colori rispetto a Scanza.

Nel complesso, Kodak Slide N Scan offre un'esperienza di scansione unica grazie al suo schermo più grande e al versatile supporto per pellicole. Sebbene possa richiedere alcune regolazioni manuali per ottenere risultati ottimali, rimane un'opzione economica per coloro che desiderano digitalizzare la propria collezione di film.

FAQ

1. È possibile alimentare Slide N Scan tramite un adattatore CA?

No, Slide N Scan è alimentato tramite una porta USB-C e non viene fornito con un adattatore CA. Gli utenti possono utilizzare il proprio adattatore o alimentare lo scanner tramite una porta USB sul proprio computer.

2. Quali tipi di pellicola sono supportati da Slide N Scan?

Slide N Scan supporta diapositive da 135, 126, 110 e 50 mm. È dotato di un supporto per diapositive principale per diapositive montate e adattatori per inserti per strisce di pellicola da 35 mm, 126 e 110.

3. Lo Slide N Scan viene fornito con un cavo HDMI?

No, Slide N Scan non viene fornito con un cavo HDMI. Tuttavia, dispone di una porta HDMI, che consente agli utenti di collegare lo scanner al televisore o al monitor di un computer per la riproduzione delle immagini.