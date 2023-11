KLEVV C910 Lite: un affidabile SSD NVMe di livello medio

Quando si parla di hardware ad alte prestazioni, KLEVV è un nome che viene spesso in mente. Nota per la fornitura di prodotti eccellenti, l'azienda sudcoreana ha fatto scalpore nella memoria e nello spazio di archiviazione dal 2014. La loro ultima offerta, l'SSD KLEVV C910 Lite NVMe, mira a fornire una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente per gli utenti di livello medio.

Aprendo la confezione del C910 Lite, troverai un'unità nuda fornita senza pad termico. Si affida invece alla soluzione di raffreddamento fornita dalla scheda madre o da un'opzione di terze parti. Anche se per alcuni l'assenza di un pad termico può rappresentare uno svantaggio, l'attenzione di KLEVV alla gestione del calore è evidente. L'unità pesa solo 7 grammi e dispone di memoria all-flash posizionata sul lato superiore per una dissipazione ottimale del calore.

Il C910 Lite vanta specifiche impressionanti, con capacità che vanno da 500 GB a 4 TB. Offre velocità fino a 5000/4200 MB/s per operazioni di lettura/scrittura sequenziali e IOPS di lettura/scrittura casuale 4K fino a 680,000/880,000. Questi numeri di prestazioni lo posizionano perfettamente per varie applicazioni, come mini-PC, laptop, storage M.2 ad alta velocità per soluzioni NAS e altro ancora.

Una caratteristica degna di nota del C910 Lite è l'utilizzo di un motore ECC LDPC, che aiuta a ridurre gli errori durante il trasferimento dei dati. Questa unità utilizza anche 1 TB di memoria cache DDR4 alimentata da un controller NAND TLC Micron. La combinazione della tecnologia LDPC e della cache DDR4 aiuta a livellare l'usura, l'integrità dei dati, la limitazione termica e aggiunge persino un livello di crittografia AES a 256 bit per una maggiore sicurezza.

Nei test benchmark, il KLEVV C910 Lite si dimostra costantemente affidabile, offrendo velocità quasi massime e superando le aspettative. Che si tratti di CrystalDiskMark, AIDA64 o di trasferimenti nel mondo reale, questa unità mostra la sua capacità di gestire un'ampia gamma di dimensioni di file e fornire prestazioni eccellenti.

Se sei alla ricerca di un SSD NVMe di fascia media che offra affidabilità, convenienza e prestazioni impressionanti, vale sicuramente la pena prendere in considerazione KLEVV C910 Lite. Grazie alla comprovata esperienza di KLEVV nella fornitura di prodotti eccellenti, puoi essere certo che questa unità soddisferà le tue esigenze di archiviazione senza spendere una fortuna.

FAQ:

D: Cos'è il motore ECC LDPC?

R: LDPC (Low-Density Parity Check) è un codice di correzione degli errori utilizzato nei dispositivi di archiviazione per garantire l'integrità dei dati durante il trasferimento.

D: Cos'è la memoria cache DDR4?

R: La memoria cache DDR4 è un tipo di memoria volatile che archivia i dati a cui si accede frequentemente per un recupero più rapido, migliorando le prestazioni generali.

D: Cos'è la crittografia AES?

R: AES (Advanced Encryption Standard) è un algoritmo di crittografia ampiamente utilizzato che fornisce trasmissione e archiviazione sicure dei dati.

