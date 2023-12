Il trio di centri dei LA Kings prospera nella nuova stagione

Riepilogo: I LA Kings hanno trovato il successo con il loro trio di centri, Anze Kopitar, Phillip Danault e Pierre-Luc Dubois, poiché attualmente hanno un record di 15-4-3. Sebbene la prestazione di Dubois sia stata poco brillante rispetto alle aspettative, Danault finora lo ha sovraperformato. La profondità della squadra nella posizione centrale ha consentito anche ad altri giocatori, come Quinton Byfield, di eccellere in diversi ruoli. Con un forte sistema difensivo in atto sotto la guida dell'allenatore Todd McLellan, i Kings hanno gli occhi puntati su un possibile titolo della Stanley Cup.

Nel variegato panorama della posizione centrale dei LA Kings, il trio formato da Anze Kopitar, Phillip Danault e Pierre-Luc Dubois è emerso come una forza da non sottovalutare. La squadra attualmente vanta un record impressionante di 15 vittorie, 4 sconfitte e 3 sconfitte agli straordinari, a indicare il successo che hanno trovato sul ghiaccio.

Kopitar continua a essere una forza dominante, guidando la squadra nel tempo sul ghiaccio con una media di 19 minuti e 26 secondi a partita. È emerso anche come leader offensivo della squadra, accumulando 21 punti in 22 partite, inclusi 10 gol e 11 assist, con un notevole punteggio di +13.

Nonostante l'arrivo di Dubois, è Danault che rimane il secondo centro più utilizzato della squadra, con una media di 17 minuti e 21 secondi di tempo sul ghiaccio a partita, un minuto in più di Dubois. La sorpresa attende dato che Danault ha sovraperformato Dubois in termini di produzione, guadagnando 15 punti rispetto agli 11 di Dubois. Se Dubois non riprenderà presto le sue prestazioni, il suo pesante contratto di 8 anni da 68 milioni di dollari potrebbe diventare un peso per la squadra.

Mentre il trio di centri è fiorente, il tempo limitato sul ghiaccio concesso al quarto centro, il veterano Trevor Lewis, è in media di soli 11 minuti e 36 secondi a partita. Inoltre, anche altri giocatori come Blake Lizotte, Jaret Anderson-Dolan e Quinton Byfield hanno mostrato le loro capacità nella posizione centrale.

Byfield, in particolare, ha brillato quando è passato a giocare in prima linea insieme a Kopitar e Adrian Kempe. Con un impressionante 6'5″ e un peso di 220 libbre, Byfield ha messo in mostra il suo talento con 18 punti in 22 partite e un punteggio di +12. I suoi progressi servono a ricordare che i giocatori in via di sviluppo potrebbero richiedere del tempo prima di raggiungere il loro pieno potenziale.

Con Kopitar, Danault e Dubois ancorati al centro, i LA Kings hanno il potenziale per puntare in alto, gareggiando anche per il loro primo titolo Stanley Cup dal 2014. Il sistema difensivo di Coach Todd McLellan, completato dalla potenza di fuoco offensiva della squadra, crea un formidabile e unità a tutto tondo sul ghiaccio. Con l'avanzare della stagione, tutti gli occhi saranno puntati sul trio di centri dei Kings mentre continuano a guidare la squadra verso il successo.