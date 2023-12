L'ex presidente della Camera Kevin McCarthy annuncia le dimissioni

Con un annuncio sorprendente, l'ex presidente della Camera Kevin McCarthy ha annunciato che si dimetterà dal Congresso alla fine di questo mese. McCarthy, che è stato estromesso dal suo ruolo di leadership in ottobre, ha dichiarato in un editoriale per il Wall Street Journal: “Ho deciso di lasciare la Camera alla fine di quest’anno per servire l’America in modi nuovi”. Anche se McCarthy non ha specificato cosa comporteranno queste nuove modalità, ha espresso la convinzione che il suo lavoro sia solo all’inizio.

La decisione di McCarthy di lasciare il Congresso arriva in un contesto di crescente polarizzazione che ha reso sempre più difficile il funzionamento efficace dell'organo legislativo. Si unisce a un elenco crescente di membri in pensione, tra cui il deputato Patrick McHenry, che ha anche annunciato la sua partenza dal Congresso il giorno prima.

La partenza di McCarthy riduce ulteriormente la già esigua maggioranza detenuta dai repubblicani, indebolita dall'espulsione del deputato George Santos. Con i repubblicani che attualmente detengono 220 seggi e i democratici 213, le imminenti elezioni speciali per il seggio di Santos del 13 febbraio sono ora di ancora maggiore importanza. Secondo il Cook Political Report, il distretto è considerato un disastro.

Dato che McCarthy rappresenta il ventesimo distretto rosso della California, le sue dimissioni potrebbero non avere un impatto significativo sull'equilibrio di potere al Congresso come alcuni potrebbero aspettarsi. Tuttavia, la sua partenza ha sollevato interrogativi sul futuro del Partito Repubblicano e sulle sfide che dovrà affrontare per riconquistare la propria posizione.

La decisione di McCarthy di lasciare il Congresso ha suscitato reazioni contrastanti. L'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre si è congratulata con McCarthy per la sua carriera di servizio, nonostante le differenze politiche. Nel frattempo, il deputato Tom Cole ha paragonato la partenza di McCarthy alla perdita di “Michael Jordan”, sottolineando l'influenza e l'impatto della sua leadership.

Con le dimissioni di McCarthy, al Partito Repubblicano verrà lasciato il compito di trovare una nuova leadership e di destreggiarsi in un panorama politico sempre più polarizzato.