Kevin McCarthy si dimette dal Congresso

L'ex presidente della Camera Kevin McCarthy ha annunciato le sue dimissioni dal Congresso, che entreranno in vigore alla fine di quest'anno. McCarthy, che due mesi fa ha dovuto affrontare una destituzione senza precedenti dalla carica di portavoce, lascerà la sua posizione, diminuendo così ulteriormente la risicata maggioranza detenuta dai repubblicani alla Camera. Il margine del Partito Repubblicano potrebbe ridursi ulteriormente a seconda dei risultati delle prossime elezioni speciali del 2024.

In un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal, McCarthy ha evidenziato i risultati ottenuti durante i suoi 17 anni di mandato e non ha espresso rimpianti per il periodo trascorso in carica. Nonostante sia stato rimosso dalla carica di presidente dopo soli nove mesi, McCarthy è rimasto fermo nel suo processo decisionale, anche se si è scontrato con le richieste dell'ala destra del partito. Ha sottolineato l’importanza di ottenere risultati per il popolo americano, insistendo sul fatto che questo principio non dovrebbe essere fuori moda a Washington.

Per riconoscere il servizio di McCarthy, i repubblicani alla Camera stanno organizzando una festa in suo onore, indipendentemente dal suo annuncio pubblico. La celebrazione è stata iniziata con l'aspettativa che McCarthy non cercasse la rielezione, servendo come un modo per ringraziarlo e salutarlo.

Tuttavia, la partenza di McCarthy non è stata priva di controversie. Si è fatto nemici all'interno della Conferenza GOP della Camera, incluso il deputato della Florida Matt Gaetz, che ha colto l'opportunità per promuovere un video incentrato sulla cacciata di McCarthy. Sebbene il leader della maggioranza Steve Scalise abbia espresso i migliori auguri per il suo collega di lunga data, ha riconosciuto la natura personale della decisione di McCarthy e ha riconosciuto le sfide di essere un ex presidente.

Mentre McCarthy conclude il suo mandato al Congresso, il Partito Repubblicano dovrà navigare nel panorama politico con una maggioranza più piccola. La partenza di McCarthy e l’esito delle future elezioni influenzeranno in modo significativo le dinamiche della conferenza GOP della Camera per il futuro.