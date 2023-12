I leader della Georgia propongono un taglio accelerato delle imposte sul reddito

I leader repubblicani della Georgia hanno presentato un piano per accelerare la prevista riduzione dell'aliquota fiscale statale sul reddito. La proposta, sostenuta dal governatore Brian Kemp, dal vicegovernatore Burt Jones e dal presidente della Camera Jon Burns, mira a creare un’aliquota fissa dell’imposta sul reddito del 5.39% a partire dal 1° gennaio 2024. L’Office of Planning and Budget stima che questa mossa potrebbe far risparmiare I contribuenti della Georgia stimano circa 1.1 miliardi di dollari nell’anno solare 2024.

Accelerando il taglio delle imposte sul reddito, il governo statale mira a snellire la governance e restituire ai contribuenti il ​​denaro duramente guadagnato. Questa accelerazione del taglio delle tasse fa seguito al recente ripristino della tassa statale sulla benzina, che era stata temporaneamente sospesa dal governatore Kemp.

Attualmente, il sistema di imposta sul reddito della Georgia è composto da vari scaglioni, con l'aliquota massima del 5.75% applicata ai redditi da lavoro superiori a $ 7,000 all'anno. Il piano esistente, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, stabilisce un’aliquota fissa dell’imposta sul reddito del 5.49%. Secondo la legge del 2022, l'aliquota dovrebbe diminuire dello 0.1% all'anno fino a raggiungere il 4.99% entro il 2029. Tuttavia, poiché si prevede che la riscossione delle tasse statali supererà le aspettative, il governatore Kemp e i legislatori stanno cercando di implementare un'aliquota del 5.39% nel 2024. Invece. Questo cambiamento richiederebbe un’azione legislativa nella prossima sessione ordinaria, ma i legislatori hanno la possibilità di approvare un taglio fiscale retroattivo al 1° gennaio 2024.

Si prevede che il taglio totale al 5.39% ridurrà le riscossioni fiscali statali di circa 1.1 miliardi di dollari. Va notato che questa riduzione è maggiore del taglio inizialmente previsto, che avrebbe dovuto costare 450 milioni di dollari. Oltre ad abbassare l’aliquota, le modifiche proposte includono l’aumento dell’esenzione standard e la possibilità per i contribuenti di detrarre 3,000 dollari per ogni figlio o persona a carico.

Mentre alcuni repubblicani mirano a eliminare completamente le imposte sul reddito, altri sperano di ridurre ulteriormente l’aliquota fiscale riconsiderando le agevolazioni fiscali. Un comitato legislativo sta attualmente esaminando le agevolazioni fiscali e si prevede che pubblicherà raccomandazioni nel prossimo futuro.

Nel complesso, il taglio accelerato delle imposte sul reddito proposto dai leader georgiani riflette il loro impegno a mantenere un bilancio conservatore e a garantire che la forte economia dello stato vada a vantaggio dei suoi residenti. Il piano rappresenta un passo avanti verso il mantenimento delle promesse e l’immissione di più denaro nelle tasche dei georgiani.