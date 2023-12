Ricordi d'infanzia in un caseificio del Wisconsin

Trama: Una riflessione personale sulla crescita in una fattoria nel Wisconsin, dove l'autore cantava ai tacchini da bambino e ricorda le radici agricole della sua famiglia.

Crescendo in una fattoria nel nord-est del Wisconsin, ho avuto la mia giusta dose di esperienze uniche. Uno dei miei ricordi più belli riguarda il canto ai tacchini quando avevo 8 anni. Anche se può sembrare insolito, era uno dei miei passatempi più cari.

Vivendo su Cheese Factory Road, la nostra fattoria faceva parte di una lunga tradizione agricola nel Wisconsin. Nonostante si trattasse di una modesta azienda di 180 acri, a quei tempi le piccole aziende agricole a conduzione familiare come la nostra prosperavano. Era un periodo in cui il duro lavoro e le infinite opportunità erano la norma.

Prendermi cura dei tacchini e delle oche era una delle mie responsabilità nella fattoria. Mentre vivevano in stalle per proteggerli dai predatori, mio ​​padre credeva che dovessero avere una certa libertà controllata. Quindi, ogni giorno, li rilasciavo e usavo un bastone come microfono improvvisato. Cantavo per loro, credendo che questa pratica mi avrebbe preparato per una futura carriera di cantante.

Riflettendo adesso su quei giorni, mi rendo conto che la mia infanzia nella fattoria mi ha plasmato in più di un modo. Mi ha insegnato il valore del duro lavoro, la gioia di entrare in contatto con la natura e l'importanza delle tradizioni familiari. Crescendo circondato da campi, mucche e fienili, ho acquisito un profondo apprezzamento per la terra e un senso di responsabilità nei suoi confronti.

Anche se da allora il panorama agricolo è cambiato in modo significativo, con la precedenza delle aziende agricole industriali più grandi, i ricordi della nostra piccola azienda agricola di famiglia continuano ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Era un momento di semplicità, comunità e legame indissolubile tra esseri umani e animali.

Mentre ripenso alla mia infanzia nella fattoria del Wisconsin, sono grato per le esperienze e i ricordi unici che mi hanno trasformato nella persona che sono oggi.