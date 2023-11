Una nuova entusiasmante espansione per Tales of Arise: Beyond the Dawn

Bandai Namco Entertainment ha annunciato l'imminente uscita di "Beyond the Dawn", un'espansione per il popolare gioco di ruolo Tales of Arise. Il lancio è previsto per il 9 novembre e l'espansione introdurrà oltre 20 ore di nuovi contenuti, tra cui missioni, dungeon e combattimenti contro i boss. I fan possono aspettarsi un'esperienza di gioco ampliata che si svolge un anno dopo gli eventi del gioco originale.

Oltre alla nuova emozionante avventura, Bandai Namco ha anche rivelato che Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) fornirà la nuova sigla dell'espansione, intitolata "We Still". Kankaku Piero ha già contribuito alla sigla "Hibana" per il gioco originale Tales of Arise. Per dare ai fan un assaggio di ciò che verrà, la società ha trasmesso in streaming un accattivante trailer video musicale, che può essere visualizzato [qui](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

L'espansione sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare un mondo familiare ed evoluto, con nuove sfide e una trama avvincente che segue Alphen e il suo gruppo mentre affrontano le complessità dell’essere venerati come eroi da alcuni e detestati come distruttori da altri.

FAQ

D: Qual è la data di uscita dell'espansione Tales of Arise – Beyond the Dawn?

R: L'espansione verrà lanciata il 9 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

D: Cosa possono aspettarsi i giocatori dall'espansione?

R: L'espansione offrirà oltre 20 ore di nuovi contenuti, tra cui missioni, dungeon e combattimenti contro i boss.

D: Chi fornirà la sigla dell'espansione?

A: Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) eseguirà la nuova sigla intitolata “We Still”.

D: Possiamo dare un'anteprima dell'espansione?

R: Sì, Bandai Namco ha rilasciato un trailer video musicale per l'espansione, che può essere visualizzato [qui](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).