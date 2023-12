Nuova uscita: Just Flight presenta il modello altamente realistico dell'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e MRR per Microsoft Flight Simulator

Just Flight ha recentemente lanciato il suo attesissimo Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e MRR per Microsoft Flight Simulator, offrendo un'esperienza incredibilmente realistica per gli appassionati di aviazione. L'Avro Vulcan, un bombardiere strategico, era un importante aereo utilizzato dalla Royal Air Force (RAF) durante l'era della Guerra Fredda. Sviluppato dal rinomato produttore britannico AV Roe and Company (Avro), il Vulcan costituiva parte integrante della forza bombardieri V della RAF, insieme al Vickers Valiant e all'Handley Page Victor.

L'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e MRR vanta una moltitudine di funzionalità che lo distinguono. L'aereo è stato modellato scrupolosamente con un'accurata attenzione ai dettagli, utilizzando piani di aerei reali e fotografie complete dell'aereo originale, XM655. Questo approccio meticoloso ha dato vita a una cabina di pilotaggio virtuale altamente realistica, completa di componenti e animazioni 3D perfettamente funzionanti. In particolare, alcuni pannelli posteriori, come i pannelli AEO e i pannelli Navigator, offrono funzionalità complete per il controllo di vari sistemi.

Per migliorare l'immersione, Just Flight ha incorporato una tecnologia all'avanguardia per sviluppare luci ed effetti sonori realistici. Gli ultimi progressi sono stati utilizzati per creare registrazioni audio autentiche dei motori "urlanti" Olympus 301 e Olympus 201 del vero Avro Vulcan. Inoltre, l'aggiunta di effetti sonori 3D posizionati con precisione migliora l'esperienza, in particolare per gli utenti che utilizzano funzionalità di realtà virtuale (VR). L'Avro Vulcan dispone anche di luci dimmerabili, 25 controlli di illuminazione funzionali e faretti mobili.

In termini di profondità del sistema, Just Flight è andato ben oltre includendo sistemi elettrici, di ossigeno e idraulici personalizzati, insieme a un sistema di pilota automatico completo e una borsa di volo elettronica (EFB) di bordo. L'EFB consente agli utenti di configurare varie opzioni all'interno dell'aereo. Inoltre, l'Avro Vulcan offre caratteristiche realistiche come porte del vano bombe con velocità di dispiegamento autentica, una turbina ad aria compressa retrattile (RAT), tergicristalli a velocità variabile e la capacità di caricare diversi tipi di carichi utili.

Per gli appassionati di aviazione desiderosi di provare l'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e MRR per Microsoft Flight Simulator, il componente aggiuntivo è disponibile per l'acquisto presso lo store ufficiale di Just Flight per £ 27.99.

FAQ:

D: Cos'è l'Avro Vulcan?

R: L'Avro Vulcan è un bombardiere strategico a reazione utilizzato dalla Royal Air Force durante la Guerra Fredda.

D: Chi ha prodotto l'Avro Vulcan?

R: L'Avro Vulcan è stato progettato e prodotto da AV Roe and Company, comunemente noto come Avro.

D: Quali altri velivoli facevano parte della forza di bombardieri V della RAF?

R: La forza di bombardieri V comprendeva anche il Vickers Valiant e l'Handley Page Victor.

D: Quali caratteristiche ha l'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e offerta aggiuntiva MRR?

R: Il componente aggiuntivo offre una cabina di pilotaggio virtuale altamente realistica, effetti sonori e di illuminazione accurati e sistemi approfonditi tra cui sistemi elettrici, di ossigeno, idraulici e di pilota automatico.

D: Dove posso acquistare l'Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 e componente aggiuntivo MRR?

R: Il componente aggiuntivo può essere acquistato dal negozio ufficiale di Just Flight all'indirizzo [inserire l'URL qui].