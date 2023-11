Il sindaco di Pasadena invita la comunità alla cerimonia annuale di accensione dell'albero festivo

La città di Pasadena è entusiasta di annunciare la cerimonia annuale di illuminazione dell'albero festivo del sindaco, che si svolgerà venerdì 1 dicembre presso il municipio. Questo evento molto atteso, ospitato dal sindaco Victor M. Gordo, promette una serata indimenticabile piena di allegria natalizia e festeggiamenti per il divertimento di tutta la famiglia.

Dalle 5:7 alle XNUMX:XNUMX, i partecipanti possono prendere parte a una serie di attività, tra cui esibizioni dal vivo di cantanti e ballerini locali, nonché artigianato per bambini forniti dall'Armory Center for the Arts. L'evento offrirà anche un delizioso rinfresco leggero e persino una visita speciale di Babbo Natale in persona. Non dimenticare di portare la tua macchina fotografica per catturare quei commoventi momenti di vacanza nelle varie soste fotografiche situate in tutta la sede.

Il momento clou della serata sarà l'accensione cerimoniale dell'albero ufficiale della città da parte del sindaco Gordo alle 6:XNUMX. Per assicurarti una splendida visione di questo momento magico, assicurati di arrivare presto e assicurarti un posto privilegiato presso il municipio. Il parcheggio è disponibile, ma assicurati di arrivare in anticipo per assicurarti un posto.

Nello spirito della donazione, i vigili del fuoco di Pasadena raccoglieranno donazioni per l'annuale Spark of Love Toy Drive. Se ne hai i mezzi, valuta la possibilità di portare giocattoli, attrezzature sportive o buoni regalo nuovi, da scartare, per contribuire a rendere più luminose le festività natalizie per i bambini e gli adolescenti meno abbienti della zona.

Per chi non potrà partecipare di persona all'evento, non preoccupatevi! Un video della cerimonia sarà reso disponibile in un secondo momento, permettendo a tutti di vivere il gioioso evento.

Per condividere l'illuminazione dell'albero e le foto di Babbo Natale, assicurati di taggare la città di Pasadena su Instagram, Facebook e Twitter. Condivideranno il maggior numero possibile di queste riprese festive. Puoi anche visualizzare l'album fotografico dell'anno scorso per dare un'occhiata ai momenti magici che l'evento riserva.

Connettiti con la città di Pasadena visitando il loro sito web su CityOfPasadena.net o seguendoli su Twitter, Instagram e Facebook. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a chiamare il Citizen Service Center durante l'orario lavorativo al numero (626) 744-7311.

Unisciti al sindaco Gordo e all'intera comunità alla cerimonia annuale di accensione dell'albero festivo del sindaco per una serata incantevole, creando ricordi indelebili per tutti. È un evento da non perdere!