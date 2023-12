John Smoltz accetta una nuova sfida: perseguire una tessera PGA Tour Champions

L'atleta professionista John Smoltz, noto per la sua carriera di successo nella Major League Baseball (MLB), sta ora puntando su uno sport diverso: il golf. Il 55enne Hall of Famer della MLB è diventato un volto familiare nel circuito delle celebrità pro-am e in passato ha anche partecipato agli eventi del PGA Tour Champions. Tuttavia, Smoltz sta ora tentando di portare le sue abilità nel golf a un livello superiore guadagnando una carta PGA Tour Champions.

Smoltz si è recentemente qualificato per la fase finale della Q-School al TPC Scottsdale, mettendolo in corsa per una carta Tour. Questa fase è notoriamente difficile, con solo i primi cinque giocatori su 78 in campo che ottengono l'esenzione per i PGA Tour Champions nel 2024. Smoltz dovrà dimostrare il suo coraggio in quattro round estenuanti, affrontando la dura concorrenza di ex giocatori del PGA Tour come Shaun Michael, Notah Begay III, Omar Uresti, Daniel Chopra, Greg Chalmers e Jason Bohn.

Anche se è raro che un atleta professionista passi con successo a uno sport diverso, Smoltz spera di fare la storia unendosi ai ranghi di coloro che hanno eccelso in molteplici attività atletiche. La sua dedizione all'affinamento delle sue abilità nel golf è stata evidente attraverso la sua partecipazione a vari eventi e il suo impegno nel migliorare il suo gioco. Questa ricerca di una tessera PGA Tour Champions mette in mostra la passione di Smoltz per la competizione e il suo desiderio di mettersi continuamente alla prova.

Indipendentemente dal risultato, il viaggio di Smoltz funge da ispirazione sia per gli atleti che per i fan. È una testimonianza del potere della perseveranza e della ricerca di nuove opportunità. L'avventura di Smoltz nel golf mette in luce il potenziale illimitato che risiede negli individui, mettendo in mostra la loro capacità di tracciare nuovi percorsi e ridefinire il proprio successo.