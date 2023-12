Victoria Gotti contempla la vendita di proprietà a New York, ma non senza l'offerta giusta

Victoria Gotti, figlia del famigerato mafioso John Gotti, ha messo in vendita nove delle sue proprietà a New York, secondo le fonti. Tuttavia, Gotti ha chiarito che non cercherà attivamente di vendere a meno che non riceva un'offerta troppo vantaggiosa per essere rifiutata. Con un portafoglio di 17 proprietà del valore di 36 milioni di dollari, Gotti afferma di ricevere offerte regolarmente. Anche se valuta la possibilità di vendere se le arriva un'offerta promettente, afferma che nessuna delle sue proprietà è attualmente sul mercato.

Queste proprietà furono ereditate da Gotti durante il divorzio dall'ex marito, Carmine Agnello, nel 2002. La collezione comprende strutture di vendita al dettaglio e automobilistiche sparse in tutto il Queens. Mentre gli acquirenti e gli intermediari interessati si informano spesso su queste proprietà, Gotti rimane ferma nella sua posizione secondo cui non sono in vendita.

Sebbene le proprietà di Gotti abbiano un valore significativo, comportano costi di manutenzione sostanziali. I registri mostrano che attualmente deve oltre $ 635,000 in tasse sulla proprietà per questi beni. Una proprietà notevole su Liberty Avenue, che si estende su tre lotti e vanta oltre 80 piedi di facciata, è stata recentemente rimessa in vendita.

Per quanto riguarda i prezzi, le parti interessate sono incoraggiate a presentare offerte non vincolanti con le proprie condizioni specifiche. Il broker che rappresenta le quotazioni di Gotti, Richard Libbey di Atlantic Beach Associates, ha ricevuto numerose offerte, inclusa una recente offerta di 5 milioni di dollari. Tuttavia, la vendita di queste proprietà ha presentato le sue sfide, in particolare durante la pandemia. Sono scoppiate battaglie per lo sfratto quando gli inquilini non sono riusciti a pagare l'affitto anche dopo che una proprietà è stata venduta per conto di Gotti nel 2020.

La Libbey sottolinea la necessità che i potenziali acquirenti dimostrino la prova del finanziamento per qualsiasi offerta seria. Riferendosi a queste proprietà come “elenchi preesistenti”, sottolinea l’importanza di un sostanziale sostegno finanziario per finalizzare un accordo. I legami di Gotti con il famigerato John Gotti aggiungono un aspetto intrigante alle vendite, poiché ha facilitato l'inserimento di Agnello nella famiglia Gambino quando ha sposato Gotti.