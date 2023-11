Scoprire i misteri: un'affascinante scoperta di dinosauri sull'isola di Brownsea

Una straordinaria rivelazione è avvenuta recentemente sull’isola di Brownsea, situata nel porto di Poole, nel Dorset. Sophie Giles, una ranger del National Trust, si è imbattuta in un'affascinante impronta di dinosauro durante la sua corsa di routine. Gli esperti suggeriscono che questa straordinaria scoperta potrebbe essere la traccia ben conservata di un iguanodonte di 140 milioni di anni, un enorme dinosauro erbivoro che vagava per la Terra nel tardo periodo Giurassico.

L'evento fortuito si è verificato domenica scorsa quando Giles stava facendo jogging nei terreni del castello di Brownsea, che ora è gestito dal National Trust come santuario della fauna selvatica. L'impronta, che risale a un'epoca in cui l'area era ricca di foreste tropicali e paludi, si era fossilizzata gradualmente nel corso di migliaia di anni. È diventato più visibile dopo aver raccolto l'acqua piovana durante un recente acquazzone.

Sebbene il National Trust abbia espresso il proprio sostegno ed entusiasmo per questa scoperta, sta cercando assistenza per identificare in modo definitivo l'impronta. Attendono con impazienza l'analisi degli esperti e ulteriori ricerche per svelare i misteri nascosti all'interno di questa antica reliquia.

La regione che circonda l'isola di Brownsea è rinomata per la sua costa giurassica, che attira appassionati di fossili da tutti gli angoli del globo. Probabilmente originari della vicina penisola dell'Isola di Purbeck, che in passato ha restituito anche numerose impronte di dinosauri, la presenza di questi segni di vita preistorica nella zona non sorprende. La pietra di Purbeck, ampiamente estratta e utilizzata in tutta la regione, ha reso l'area circostante un tesoro di fossili.

FAQ:

D: Cos'è un iguanodonte?

R: L'iguanodonte è un dinosauro erbivoro estinto vissuto durante il tardo Giurassico e l'inizio del Cretaceo. È stato uno dei primi dinosauri ad essere ampiamente riconosciuto dagli scienziati.

D: Perché l'isola di Brownsea è chiusa ai visitatori?

R: L'isola di Brownsea è temporaneamente chiusa ai visitatori fino a marzo per scopi di manutenzione e conservazione della fauna selvatica.