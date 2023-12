Titolo: Joby Aviation creerà un rivoluzionario impianto di produzione eVTOL a Dayton, Ohio

Riepilogo: Joby Aviation, azienda leader nello sviluppo di veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), ha scelto Dayton, Ohio, come sede per il suo innovativo impianto di produzione. Si prevede che la struttura, che sarà operativa entro il 2025, creerà migliaia di posti di lavoro e rivoluzionerà il settore dei trasporti.

Gwen Eberly, responsabile dello sviluppo economico e della pianificazione per la contea di Montgomery, ha annunciato che Joby ha concentrato la sua attenzione sull'ex sito di elaborazione della posta a 3571 Concorde. Inizialmente lo stato aveva previsto che l'occupazione di Joby nella regione potesse raggiungere i 2,000 lavoratori, ma recenti documenti della contea suggeriscono che inizialmente sono previsti circa 1,200 posti di lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un notevole impulso per l’economia locale.

La città di Dayton e i funzionari della Dayton Development Coalition hanno programmato un incontro con i rappresentanti di Joby per discutere ulteriori piani e obiettivi. Si prevede che queste discussioni apriranno la strada all’attuazione del progetto.

Oltre all'investimento di Joby Aviation, la contea di Montgomery ha ricevuto richieste da varie società per finanziamenti per lo sviluppo economico. Diné Development Corp. prevede di trasferirsi a Monument Avenue a Dayton, creando 250 nuovi posti di lavoro e investendo 6.4 milioni di dollari in miglioramenti edilizi. Il Progetto Calabria mira a realizzare un nuovo edificio di 40,000 piedi quadrati per un'azienda di rivestimenti epossidici, generando 30 posti di lavoro e mantenendo 101 posti di lavoro esistenti. Il progetto Transponder ha proposto lo sviluppo di spazi di laboratorio nel Miami Valley Research Park, che creerebbe 80 nuovi posti di lavoro. Project Papyrus prevede di produrre prodotti cartacei speciali per l'identificazione a radiofrequenza per le batterie dei veicoli elettrici, offrendo 223 opportunità di lavoro. Electro Polish intende triplicare la propria capacità produttiva con un investimento di 12.3 milioni di dollari, creando 40 nuovi posti di lavoro. Infine, Display Dynamics, una società di progettazione e produzione specializzata in display interattivi per musei e zoo, sta valutando la possibilità di trasferirsi a Trotwood o Harrison Township.

Questi sviluppi indicano la crescita positiva e il progresso economico che si stanno verificando a Dayton, Ohio. Con Joby Aviation in prima linea nel settore eVTOL, la regione ha un’opportunità unica per diventare un attore importante nel futuro della tecnologia dei trasporti.