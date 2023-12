Le opportunità di lavoro negli Stati Uniti scendono al livello più basso da marzo 2021, segnalando un raffreddamento del mercato del lavoro

Gli ultimi dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti rivelano che le offerte di lavoro nel Paese sono diminuite da 617,000 a 8.7 milioni in ottobre, segnando il livello più basso da marzo 2021. Questo calo funge da indicatore dell’indebolimento della domanda di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Jason Furman, ex presidente del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca e attuale professore all’Università di Harvard, vede questo come un’altra indicazione di un atterraggio morbido per l’economia.

La Federal Reserve ha deliberatamente adottato misure per raffreddare il mercato del lavoro e l’economia in generale aumentando i costi di finanziamento dall’inizio del 2022, nel tentativo di contrastare l’inflazione persistentemente elevata. L’obiettivo della banca centrale è quello di trovare un equilibrio in cui l’inflazione venga ridotta senza causare una recessione economica o un atterraggio duro. Un atterraggio morbido è spesso paragonato al “porridge di Riccioli d'oro” per i banchieri centrali. Rappresenta un’economia che non è né troppo calda (con un’inflazione elevata) né troppo fredda (in una recessione).

Gli economisti hanno monitorato da vicino il mercato del lavoro per individuare segnali di un atterraggio morbido, e il recente calo delle opportunità di lavoro si aggiunge ai segnali positivi. Nonostante il calo significativo, le offerte di lavoro sono ancora superiori del 25% rispetto ai livelli pre-pandemia di febbraio 2020. Inoltre, altri indicatori del mercato del lavoro, come le dimissioni e le assunzioni, sono rimasti stabili, suggerendo che i datori di lavoro sono desiderosi di trattenere i propri dipendenti.

Sebbene il mercato del lavoro sia ancora considerato favorevole, i lavoratori hanno visto una diminuzione della loro leva finanziaria rispetto agli anni precedenti, poiché i grandi aumenti salariali e i bonus alla firma sono diventati meno comuni. Le opportunità di lavoro sono ancora disponibili, ma potrebbero essere più difficili da garantire, tranne che in settori come quello sanitario che stanno attraversando una grave carenza di manodopera.

Nel complesso, il raffreddamento del mercato del lavoro può essere visto come un segnale positivo, che indica un progresso verso un atterraggio morbido per l’economia statunitense. Tuttavia, gli economisti continuano a monitorare attentamente la situazione per valutare eventuali cambiamenti o sfide che potrebbero sorgere.