La crescente domanda di vetri di copertura mobili curvi spinge i piani di espansione di JNTC

Il successo senza precedenti degli smartphone della serie Mate 60 di Huawei ha innescato un'impennata della domanda di coperture mobili in vetro curvo. Di conseguenza, JNTC, un rinomato fornitore sudcoreano in questo settore, prevede una sostanziale crescita dei ricavi nel 2023. Per trarre vantaggio da questo mercato in crescita, la società ha annunciato l’intenzione di espandere la propria base produttiva in Vietnam.

Il vetro di copertura mobile curvo si riferisce al vetro specializzato utilizzato nella produzione di smartphone con schermi curvi. Questa tecnologia non solo migliora l'aspetto visivo di un dispositivo, ma migliora anche l'esperienza dell'utente offrendo un campo visivo più ampio e un design più elegante.

Con i consumatori che gravitano sempre più verso gli smartphone con display curvi, JNTC ha riconosciuto la necessità di aumentare le proprie capacità produttive. La decisione di espandere la propria base produttiva in Vietnam dimostra l'impegno dell'azienda nel soddisfare la crescente domanda di vetri curvi per coperture mobili. Questa mossa strategica consentirà a JNTC di semplificare le operazioni, aumentare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza complessiva.

Rafforzando la propria presenza in Vietnam, JNTC mira a posizionarsi come fornitore leader nel mercato globale del vetro curvo per coperture mobili. Con proiezioni che indicano una forte crescita in questo settore, la società è fiduciosa che questa espansione si tradurrà in significativi incrementi dei ricavi nel 2023 e oltre.

FAQ:

D: Cos'è il vetro di copertura mobile curvo?

R: Il vetro di copertura mobile curvo si riferisce al vetro specializzato utilizzato nella produzione di smartphone con schermi curvi. Migliora l'attrattiva visiva di un dispositivo e migliora l'esperienza dell'utente.

D: Perché JNTC sta espandendo la propria base produttiva?

R: JNTC sta espandendo la propria base produttiva in Vietnam per soddisfare la crescente domanda di vetri di copertura mobili curvi, trainata dal successo degli smartphone Huawei della serie Mate 60.

D: Quali sono i vantaggi del vetro di copertura mobile curvo?

R: Il vetro di copertura mobile curvo offre un campo visivo più ampio, un design più elegante e migliora l'esperienza complessiva dell'utente.

D: Quali sono i vantaggi dell'espansione del JNTC in Vietnam?

R: Espandendo la propria base produttiva in Vietnam, JNTC mira ad aumentare la capacità produttiva, migliorare l'efficienza operativa e posizionarsi come fornitore leader nel mercato globale del vetro curvo per coperture mobili.

