Nuova collaborazione per ottimizzare le prestazioni degli impianti fotovoltaici

JinkoSolar Australia ha recentemente annunciato una partnership innovativa con il gruppo di ricerca ACDC (Intelligenza Artificiale, Caratterizzazione, Difetti e Contatti) presso la prestigiosa Università del New South Wales. La collaborazione mira a rivoluzionare le prestazioni sul campo delle tecnologie all'avanguardia delle celle solari di JinkoSolar, compresi i loro attesissimi moduli bifacciali PERC e TOPCon di prossima generazione.

Invece di affidarsi esclusivamente ai metodi tradizionali, JinkoSolar ora sfrutterà l’esperienza del gruppo di ricerca ACDC per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di apprendimento automatico per monitorare e ottimizzare le prestazioni dei propri impianti fotovoltaici in tempo reale. Fornendo dati elettrici e meteorologici cruciali generati dai moduli di prossima generazione, JinkoSolar consentirà al gruppo di ricerca di sviluppare strategie innovative per aumentare l’efficienza e massimizzare la produzione complessiva dell’impianto.

Con il supporto dell’Agenzia australiana per le energie rinnovabili, la collaborazione mira anche a sviluppare un sistema di monitoraggio commerciale all’avanguardia appositamente studiato per gli impianti fotovoltaici. Questa piattaforma avanzata utilizzerà dati storici e funzionalità di apprendimento automatico per migliorare le strategie di funzionamento e manutenzione (O&M). Prevedendo accuratamente i tassi di inquinamento, indagando sul degrado dei moduli e del sistema e consentendo misure di manutenzione proattiva, la piattaforma preverrà efficacemente i guasti e garantirà che gli impianti continuino a funzionare ai massimi livelli di prestazioni.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di machine learning nelle applicazioni fotovoltaiche rappresenta un significativo passo avanti nel settore delle energie rinnovabili. Questa collaborazione tra JinkoSolar Australia e il gruppo di ricerca ACDC non solo dimostra il loro impegno verso l'innovazione tecnologica, ma promette anche di migliorare notevolmente l'efficienza e la longevità degli impianti di energia solare.

Nel complesso, questa collaborazione strategica rappresenta una straordinaria opportunità per sfruttare la ricerca all’avanguardia e le tecnologie avanzate, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e produttivo nel campo dell’energia solare.

FAQ

Cos'è la tecnologia PERC?

PERC sta per Emettitore Passivato e Cella Posteriore. Si tratta di una tecnologia delle celle solari che migliora l'efficienza dei pannelli solari riducendo le perdite di ricombinazione sulla superficie posteriore.

Cosa sono i moduli bifacciali?

I moduli bifacciali sono pannelli solari in grado di generare elettricità da entrambi i lati del modulo. Sfruttano la luce solare frontale e catturano anche la luce riflessa dal suolo o dalle superfici circostanti, aumentando la produzione energetica complessiva.

In che modo l'intelligenza artificiale migliora le prestazioni degli impianti fotovoltaici?

L’intelligenza artificiale, in particolare gli algoritmi di apprendimento automatico, possono analizzare grandi quantità di dati raccolti dagli impianti fotovoltaici e identificare modelli e tendenze. Ciò consente una manutenzione proattiva, una previsione accurata dei guasti e l'ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto, aumentando in definitiva l'efficienza e la produzione.