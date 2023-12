Jim Wertz annuncia la candidatura per il seggio al Senato della Pennsylvania

By

Trama: Jim Wertz, ex presidente del Partito democratico della contea di Erie, ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi per il seggio del Senato della Pennsylvania nel 49° distretto, sfidando il senatore in carica Dan Laughlin. Wertz ha sottolineato l'importanza che i funzionari eletti conoscano e rappresentino le persone che servono. Si prevede che la prossima stagione elettorale sarà altamente competitiva, attirando l’attenzione sia dei repubblicani che dei democratici.

Jim Wertz, democratico ed ex presidente del Partito democratico della contea di Erie, si sta lanciando sul ring per il seggio del Senato della Pennsylvania nel 49esimo distretto. La sua decisione di candidarsi rappresenta una sfida diretta al senatore in carica Dan Laughlin.

Wertz ritiene che sia fondamentale per i funzionari eletti avere una profonda comprensione dei propri elettori. "La gente della contea di Erie merita di sapere che i nostri funzionari eletti sanno chi sono, dove sono e di cosa si occupano", ha affermato Wertz.

Questa gara ha attirato l'attenzione a causa della precedente familiarità tra i due candidati. Nell'agosto 2022, Laughlin ha intentato una causa per diffamazione contro Wertz e l'Erie Reader per un articolo d'opinione che accusava Laughlin di coinvolgimento negli sforzi per ribaltare le elezioni del 2020. Nonostante questa controversia, i sostenitori di Laughlin nella contea di Erie sostengono la sua rappresentanza dei loro interessi.

Wertz critica il record di voti di Laughlin e crede che ritragga un'immagine diversa una volta che si trova a Harrisburg, lontano dalla contea di Erie. Tuttavia, la posizione di Laughlin al Senato gli dà più potere per riportare finanziamenti e progetti nella contea, cosa che è stata riconosciuta dal presidente del partito repubblicano della contea di Erie Tom Eddy.

Con l’avvicinarsi della stagione elettorale del 2023, sia i repubblicani che i democratici si stanno preparando per una corsa altamente competitiva. Si prevede che le elezioni presidenziali, in particolare, attireranno notevole attenzione e coinvolgimento degli elettori.

Jim Wertz proviene da un ambiente operaio ed è stato insegnante presso l'Università di Edinboro per diversi anni. Ha ricoperto vari ruoli di leadership all'interno dell'università e ha una comprovata esperienza di lavoro con candidati e campagne politiche di successo.

Con le sue dimissioni dal Partito Democratico della contea di Erie nel novembre 2023, Wertz è ora concentrato sulla sua candidatura al seggio del Senato della Pennsylvania, con l'obiettivo di portare una nuova prospettiva e una rappresentanza dedicata al 49esimo distretto.