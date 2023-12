Futuristico Jet Capsule SS: un'avventura eco-consapevole sull'acqua

By

La Jet Capsule SS (Supersport) del designer italiano Pierpaolo Lazzarini è destinata a fare scalpore nel 2024 con il suo design elegante e caratteristiche innovative. Questo motoscafo compatto offre una miscela unica di potenza e sostenibilità, attraendo sia i viaggiatori attenti all'ambiente che gli appassionati di avventura.

Il cuore della Jet Capsule SS è un motore a benzina da 640 CV, che offre prestazioni impressionanti sull'acqua. Con una velocità massima di 38 nodi (43.7 mph/70.3 km/h), promette una corsa esaltante per gli amanti del brivido. In soli 12 secondi, questo motoscafo può raggiungere i 32 nodi, dimostrando la sua agilità e potenza.

Ma non è solo una questione di velocità. L'interno della Jet Capsule SS è stato progettato pensando alla versatilità. Può essere personalizzato per ospitare vari layout, tra cui una zona pranzo, letti e servizi igienici. Con posti a sedere per un massimo di 10 passeggeri, garantisce comfort e praticità durante le tue avventure.

Una delle caratteristiche distintive della Jet Capsule SS è il suo sistema di aggancio completamente elettrico. Con il semplice tocco di un pulsante, l’imbarcazione può passare alla modalità esclusivamente elettrica durante la navigazione a bassa velocità e l’attracco. Ciò non solo riduce l'impatto ambientale, ma offre anche un'esperienza più tranquilla e serena sull'acqua.

Oltre alla funzionalità, la Jet Capsule SS offre servizi di lusso. La sua ampia parte posteriore consente un facile imbarco e sbarco e può anche essere modificata per includere una porta scorrevole per una maggiore comodità. Il tetto dispone di un lettino prendisole, che offre il punto di osservazione perfetto per godersi la vista panoramica mentre ci si crogiola al sole.

Anche se i prezzi devono ancora essere rivelati, i tempi di costruzione della Jet Capsule SS dovrebbero variare dai 6 ai 18 mesi. Questo motoscafo meticolosamente realizzato sarà prodotto in Italia, confermando la reputazione del paese per l'eccellenza nel design e nell'ingegneria.

In conclusione, il Jet Capsule SS non è semplicemente un motoscafo; è un'esperienza Con il suo design futuristico, prestazioni potenti e caratteristiche rispettose dell'ambiente, offre una nuova prospettiva sulle avventure acquatiche. Preparati a intraprendere viaggi indimenticabili con la Jet Capsule SS.

FAQ

Qual è la velocità massima della Jet Capsule SS?

La Jet Capsule SS può raggiungere una velocità massima di 38 nodi (43.7 mph/70.3 km/h).

Quanti passeggeri può ospitare la Jet Capsule SS?

La Jet Capsule SS offre posti a sedere per un massimo di 10 passeggeri.

La Jet Capsule SS può passare alla modalità esclusivamente elettrica?

Sì, la Jet Capsule SS è dotata di un sistema di attracco completamente elettrico, che le consente di passare alla modalità esclusivamente elettrica durante la crociera e l'attracco a bassa velocità.

Dove viene prodotta la Jet Capsule SS?

La Jet Capsule SS è prodotta in Italia, nota per la sua eccellenza nel design e nell'ingegneria.