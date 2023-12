L'ex pilota della NASCAR Bubba Mayfield ritorna al 5 Flags Speedway per una gara emozionante

L'ex pilota della NASCAR Bubba Mayfield attende con impazienza il suo ritorno al 5 Flags Speedway per una gara imminente, sperando di concludere la giornata con una vittoria trionfante. Sebbene Mayfield sia entusiasta della gara in sé, è anche entusiasta di partecipare a un evento su un circuito così iconico.

Mayfield, che è diventato una figura ben nota nella scena locale delle corse di short track, ha trovato il successo nella Grand National Series in questa stagione. Con sei vittorie al suo attivo, ha dominato le gare in Carolina, Montgomery, Alabama e altre località. Anche se non ha corso spesso con la sua macchina da cross, ha gareggiato attivamente in vari eventi su asfalto.

Per la prossima gara Faith Chapel Outlaws 50 di lunedì, Mayfield spera di replicare i suoi risultati precedenti e ottenere un'altra vittoria. In aggiunta all'eccitazione, Mayfield sarà affiancato dal suo buon amico e collega ex pilota della NASCAR National Series, Chad Chaffin. Mayfield elogia le capacità di guida di Chaffin, esprimendo il suo entusiasmo nel combattere con lui in pista.

L'evento Faith Chapel Outlaw Late Model sarà trasmesso in televisione su Racing America lunedì 4 dicembre. Gli spettatori possono assistere all'emozionante gara acquistando il pacchetto weekend Monday Snowball Derby o optando per il pass PPV All Access Weekend.

Il ritorno di Bubba Mayfield al 5 Flags Speedway promette una gara esaltante, poiché i fan attendono con impazienza la prestazione di questo pilota esperto. Supportato da una squadra forte e circondato da persone di talento, Mayfield mira a mettere in mostra le sue capacità e dimostrare di essere bravo quanto i suoi compagni concorrenti.