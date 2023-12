Blue Origin mira ad accelerare la crescita e competere con SpaceX

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e Blue Origin, ha recentemente discusso dei suoi piani per accelerare la crescita di Blue Origin durante un'intervista di due ore con Lex Fridman. Sebbene Blue Origin sia stato visto come una sorta di delusione in termini di esecuzione, Bezos ha espresso la sua determinazione ad apportare miglioramenti significativi.

Bezos ha riconosciuto che Blue Origin deve muoversi più velocemente e ha sottolineato l’urgenza di farlo. Ha affermato che la sua decisione di dimettersi dalla carica di CEO di Amazon è stata guidata dal suo desiderio di concentrarsi su Blue Origin e di iniettare all'azienda l'energia e il senso di urgenza di cui ha bisogno. Bezos mira a rendere Blue Origin l'azienda più decisiva al mondo in qualsiasi settore, nota per l'assunzione di rischi calcolati e le decisioni rapide.

Uno dei principali fattori che contribuiscono al lento progresso di Blue Origin è il confronto con SpaceX, guidata da Elon Musk. Bezos riconosce l’importanza della risolutezza e ha implementato cambiamenti all’interno di Blue Origin per adottare questo approccio. Si prevede che la nomina di Dave Limp, ex dirigente di Amazon, come nuovo CEO di Blue Origin sosterrà gli sforzi dell'azienda per diventare più decisivi ed efficienti.

Secondo Bezos, Blue Origin potrebbe finalmente essere sulla strada verso risultati tangibili. Il razzo New Glenn dell'azienda è quasi pronto e Bezos ha espresso ottimismo riguardo al primo lancio che avrà luogo nel 2024. Inoltre, Blue Origin mira ad aumentare la propria capacità produttiva per supportare la produzione di due dozzine di razzi all'anno.

Alla domanda su Elon Musk, Bezos ha assunto una posizione diplomatica e ha riconosciuto i risultati di Musk come leader capace. Sebbene Bezos e Musk abbiano avuto scontri pubblici in passato, Bezos ha sottolineato che giudicare qualcuno esclusivamente in base alla sua personalità pubblica è impossibile, e Musk deve essere un leader capace per aver raggiunto il successo con aziende come Tesla e SpaceX.

Nel complesso, l'intervista di Bezos ha evidenziato la sua determinazione nel portare avanti Blue Origin e raggiungere concorrenti come SpaceX. Con i piani per un processo decisionale più rapido e l’imminente lancio di New Glenn, Blue Origin mira a fare passi da gigante nel settore spaziale nei prossimi anni.