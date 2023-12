Blue Origin mira ad accelerare il progresso e diventare un'azienda decisiva

Durante una recente intervista, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha parlato apertamente dei progressi della sua compagnia spaziale, Blue Origin. Pur riconoscendo le sue attuali prestazioni deludenti, Bezos ha sottolineato la necessità di maggiore velocità e urgenza per spingere Blue Origin in avanti. Bezos ritiene che la chiave per raggiungere questo obiettivo sia che Blue Origin diventi l’azienda più decisiva al mondo.

"Diventeremo davvero bravi ad assumerci i rischi tecnologici appropriati e a prendere decisioni rapidamente", ha affermato Bezos. “Sai, essere audace su queste cose. E avere la giusta cultura che lo supporti. Hai bisogno che le persone siano ambiziose, tecnicamente ambiziose”. Bezos intende che Blue Origin studi molteplici approcci a un problema, ma prenda decisioni rapidamente e sia aperto a correzioni di rotta, se necessario.

Bezos ha anche riconosciuto l’inevitabile confronto tra Blue Origin e SpaceX, fondata dal collega miliardario Elon Musk. Ha sottolineato l'importanza della risolutezza come segreto del successo di SpaceX. La capacità di Musk di prendere decisioni rapidamente durante le riunioni tecniche ha consentito a SpaceX di progredire rapidamente, mentre molte aziende lottano con strati di burocrazia e processi decisionali lenti.

Per promuovere progressi più rapidi, Bezos ha recentemente sostituito il CEO di Blue Origin, Bob Smith, con Dave Limp, un ex dirigente di Amazon noto per il suo stile di leadership deciso. Questo cambio di leadership, unito all’imminente disponibilità da parte di Blue Origin del razzo New Glenn, ha instillato ottimismo in Bezos. Ha rivelato che si aspetta che il primo lancio di New Glenn avvenga nel 2024.

Sebbene Bezos non abbia affrontato direttamente i commenti di Musk sulle capacità del razzo orbitale di Blue Origin, ha mostrato rispetto per i risultati di Musk. “Non è possibile avere Tesla e SpaceX senza essere un leader capace. È impossibile”, ha osservato Bezos.

Nel tentativo di diventare un’azienda più decisa, Blue Origin mira ad accelerare i propri progressi, sviluppare metodi di produzione economicamente vantaggiosi e, infine, raggiungere l’orbita con i suoi ambiziosi obiettivi di esplorazione spaziale.