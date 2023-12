Blue Origin punta a diventare l'azienda più decisiva al mondo, secondo Jeff Bezos

Durante una recente intervista con l’informatico Lex Fridman, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha condiviso le sue intuizioni su Blue Origin, la sua società di esplorazione spaziale. Bezos ha riconosciuto che Blue Origin è stata lenta nella sua esecuzione rispetto a SpaceX, e lo ha attribuito alla necessità di maggiore velocità e urgenza. Bezos ha sottolineato di aver lasciato il suo ruolo di CEO di Amazon per dedicarsi a Blue Origin e fornire l’energia e il senso di urgenza necessari per far avanzare l’azienda.

Per accelerare il progresso, Bezos ha affermato che Blue Origin mira a diventare l'azienda più decisiva al mondo. Ciò comporta l’assunzione di rischi adeguati nell’adozione di nuove tecnologie e nel prendere decisioni rapide. Bezos ha sottolineato l’importanza di avere un team ambizioso e tecnicamente esperto in grado di valutare rapidamente diverse opzioni e fare scelte decisive. Questo approccio, audace ed efficiente nel processo decisionale, contrasta con i processi decisionali lenti e burocratici spesso osservati nelle aziende o nelle agenzie governative.

Bezos ha anche riconosciuto la necessità di un cambiamento nella leadership di Blue Origin. La società ha recentemente sostituito il suo amministratore delegato, Bob Smith, con Dave Limp, un ex dirigente di Amazon noto per il suo approccio deciso al business. Bezos ha espresso ottimismo sul futuro di Blue Origin, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento dell'orbita. Ha rivelato che il razzo New Glenn della compagnia è quasi pronto, con il primo lancio previsto nel 2024.

Alla domanda su Elon Musk, Bezos ha assunto una posizione diplomatica e ha elogiato le capacità di leadership di Musk. Ha riconosciuto gli impressionanti risultati delle società di Musk, Tesla e SpaceX, e ha sottolineato che tale successo è una testimonianza delle capacità di Musk come leader.

Nel complesso, la visione di Bezos per Blue Origin ruota attorno al diventare più deciso ed efficiente per raggiungere concorrenti come SpaceX. Promuovendo una cultura audace e tecnicamente ambiziosa, Bezos mira a spingere Blue Origin in una nuova era di esplorazione spaziale e a compiere progressi significativi nel prossimo futuro.