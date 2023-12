Blue Origin mira ad aumentare la velocità e la decisione

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e Blue Origin, si è recentemente seduto per un'intervista per discutere della sua compagnia spaziale e dei suoi progressi. Pur riconoscendo che Blue Origin è stata lenta nel raggiungere i suoi obiettivi, Bezos ha espresso la determinazione ad accelerare i progressi dell'azienda.

Bezos ha affermato che Blue Origin mira a diventare l'azienda più decisiva al mondo in qualsiasi settore. Ha sottolineato l’importanza di assumersi rischi adeguati e di prendere decisioni rapide, anche se potrebbero richiedere correzioni di rotta in seguito. L'obiettivo di Blue Origin è avere una cultura che supporti il ​​pensiero ambizioso e il processo decisionale rapido.

Il confronto tra Blue Origin e SpaceX è inevitabile, considerando che entrambe le società hanno fondatori miliardari. Bezos ha sottolineato l'importanza della risolutezza, una qualità che ha contribuito al successo di SpaceX. Prendendo decisioni rapidamente e accettandone la responsabilità, SpaceX è stata in grado di andare avanti e raggiungere traguardi notevoli.

Riconoscendo la necessità di cambiamento, Bezos ha recentemente sostituito il CEO di Blue Origin, Bob Smith, con Dave Limp, un ex dirigente di Amazon noto per la sua leadership decisa. Si prevede che questo cambiamento nella gestione aiuterà Blue Origin ad accelerare i suoi progressi e a fornire risultati tangibili.

Bezos ha espresso ottimismo sul futuro di Blue Origin, in particolare per quanto riguarda il razzo New Glenn dell'azienda. Ha detto che il primo lancio di New Glenn dovrebbe avvenire nel 2024. Blue Origin si sta concentrando sulla produzione a ritmo, garantendo che venga stabilita la capacità di produrre due dozzine di razzi all'anno.

Per quanto riguarda la rivalità con SpaceX di Elon Musk, Bezos ha preso la strada maestra e ha elogiato le capacità di Musk come leader. Pur riconoscendo la concorrenza, Bezos ha sottolineato la necessità di giudicare gli individui in base ai loro risultati piuttosto che alle personalità pubbliche.

In conclusione, Blue Origin è determinata ad aumentare la propria velocità e risolutezza per raggiungere i suoi concorrenti nel settore spaziale. Con un nuovo amministratore delegato al timone e lo sviluppo del razzo New Glenn in corso, la società sembra essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi e avere un impatto significativo nell’esplorazione spaziale.