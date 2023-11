Una svolta retrò sul suono moderno: presentiamo JBL Authentics 300

Il JBL Authentics 300 è una testimonianza della filosofia secondo cui tutto ciò che è vecchio è di nuovo nuovo. Con il suo design inconfondibilmente retrò, questo altoparlante porta un tocco di nostalgia alla tua configurazione audio domestica. Ispirato agli iconici altoparlanti domestici JBL L100 degli anni '1970, l'Authentics 300 presenta una griglia anteriore Quadrex, telaio in alluminio e custodia rivestita in pelle sintetica. Sebbene i materiali possano essere moderni, rendono omaggio alla vera pelle e all'estetica classica del passato.

Ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto retrò: JBL Authentics 300 è dotato di tutta la tecnologia più recente per offrire una qualità del suono eccezionale. Con 100 watt di potenza, doppi tweeter da 25 mm e un woofer da 5.25", questo altoparlante compatto ha una potenza eccezionale. Offre una gamma di frequenza compresa tra 45 Hz e 20 kHz, fornendo un'ampia gamma di suoni per il tuo piacere di ascolto. Inoltre, con la classica firma sonora di JBL, puoi aspettarti un'esperienza audio bilanciata e coinvolgente.

L'Authentics 300 offre anche una gamma di comode funzioni. È compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa, permettendoti di controllare la tua musica a mani libere. L'app JBL One fornisce un'integrazione perfetta con i tuoi dispositivi smart, dandoti accesso a vari servizi di streaming e permettendoti di personalizzare le tue impostazioni EQ. Inoltre, l'altoparlante supporta Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 AX e dispone anche di una porta Ethernet per una connessione stabile e versatile.

Con le sue dimensioni compatte e la maniglia per il trasporto integrata, JBL Authentics 300 è perfetto per l'ascolto in movimento. La durata della batteria di 8 ore ti consente di goderti i tuoi brani preferiti ovunque tu sia. Che tu stia organizzando un barbecue in giardino o rilassandoti nel tuo soggiorno, questo altoparlante versatile è progettato per soddisfare le tue esigenze.

In conclusione, JBL Authentics 300 combina l'estetica retrò con la tecnologia moderna per offrire un'esperienza audio davvero unica. Il suo design elegante, il suono potente e le comode funzionalità lo rendono una scelta eccezionale per qualsiasi appassionato di musica. Preparatevi a intraprendere un viaggio nel tempo con questo straordinario oratore.

FAQ:

D: Come si confronta JBL Authentics 300 con gli altri modelli della gamma?

R: JBL Authentics 300 si colloca al centro della gamma e offre una combinazione equilibrata di funzionalità e prestazioni. Si colloca tra l'Authentics 200, che è leggermente più piccolo e più economico, e l'Authentics 500, che offre una maggiore potenza in uscita e funzionalità aggiuntive come Dolby Atmos 3.1.

D: È possibile utilizzare JBL Authentics 300 in una configurazione multi-room?

R: Sì, JBL Authentics 300 supporta la riproduzione multi-room, consentendoti di sincronizzare più altoparlanti in tutta la casa per un'esperienza audio senza interruzioni.

D: Quali materiali vengono utilizzati nella costruzione del JBL Authentics 300?

R: Authentics 300 è realizzato al 100% in tessuto riciclato, all'85% in plastica riciclata e al 50% in alluminio riciclato, il che lo rende una scelta ecologica per i consumatori attenti all'ambiente.

