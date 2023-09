Il Giappone lancia un telescopio a raggi X che trasporta un razzo e un lander lunare

Giovedì il Giappone ha lanciato con successo un razzo dal Centro spaziale di Tanegashima, trasportando un telescopio a raggi X e un piccolo lander lunare. Il lancio è stato trasmesso in diretta video dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Il satellite X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) è stato messo in orbita attorno alla Terra circa tredici minuti dopo il lancio. XRISM misurerà la velocità e la composizione degli oggetti celesti, aiutando nello studio di come si sono formati questi oggetti e contribuendo alla nostra comprensione delle origini dell'universo.

JAXA e NASA lavoreranno insieme per studiare la forza della luce a diverse lunghezze d'onda, la temperatura dei corpi celesti, nonché la loro forma e luminosità. La missione mira a fornire preziose informazioni sulle proprietà del plasma caldo, che può essere utilizzato in varie applicazioni come la guarigione delle ferite, la produzione di chip per computer e la pulizia ambientale.

Ad accompagnare il telescopio a raggi X c'è lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), un lander lunare leggero. SLIM si è separato con successo dal razzo e si prevede che tenterà l'atterraggio sulla luna all'inizio del prossimo anno.

JAXA sta sviluppando una “tecnologia di atterraggio puntuale” per migliorare la precisione degli atterraggi lunari e delle future sonde. Lo Smart Lander è progettato per atterrare entro circa 100 metri dal bersaglio previsto, consentendo atterraggi più sicuri e un'esplorazione più precisa.

Questo lancio arriva in un momento in cui i paesi di tutto il mondo si stanno nuovamente concentrando sull’esplorazione lunare. Finora solo gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l’India sono sbarcati con successo sulla Luna. Il mese scorso, la navicella spaziale indiana è atterrata con successo vicino al polo sud della Luna, mentre il tentativo russo di tornare sulla Luna è fallito. All’inizio di quest’anno, una compagnia privata giapponese ha fatto schiantare un lander durante un tentativo di sbarco sulla Luna.

Fonte: Associated Press tramite AP News