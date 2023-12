Un uomo di Jacksonville condannato al carcere per uso improprio dei fondi del programma di protezione dello stipendio

Un uomo di Jacksonville è stato condannato a un anno di prigione per aver abusato di quasi 1 milione di dollari in prestito dal Paycheck Protection Program (PPP). Kenneth Landers si è dichiarato colpevole di frode in materia di aiuti COVID e riciclaggio di denaro e gli è stato ordinato di rinunciare a 910,000 dollari guadagnati attraverso la frode del PPP.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i Landers avevano presentato informazioni e documenti falsi nel 2020 e nel 2021 per ricevere sette prestiti PPP per un totale di 910,000 dollari. Invece di utilizzare il denaro per sostenere imprese e dipendenti come previsto, Landers si è appropriato indebitamente dei fondi per spese personali.

Gli investigatori hanno scoperto che Landers aveva speso i soldi in articoli di lusso, tra cui un Rolex d'oro e una roadster Jaguar XKE vintage da 87,000 dollari. Ha anche ritirato più di 100,000 dollari in contanti, ha compilato assegni a se stesso e ha riempito il suo conto bancario personale. Inoltre, Landers ha utilizzato i fondi per saldare i suoi debiti, compresi i mutui sulla sua casa sul lungomare e sulla sua attività di pneumatici.

Il Dipartimento di Giustizia è riuscito a recuperare 272,000 dollari da Landers e ha sequestrato quattro delle sue proprietà, oltre a quattro veicoli. A Landers sarà inoltre richiesto di vendere la sua casa e la sua attività di pneumatici per ripagare il governo e restituire almeno 910,000 dollari ai contribuenti.

L'assistente agente speciale responsabile dell'IRS, Tara Reed, ha sottolineato che il governo è impegnato a perseguire coloro che frodano i contribuenti, affermando che "ogni singola persona che sceglie di infrangere la legge e frodare il governo, troveremo e perseguiremo pienamente estensione."

Il caso evidenzia l’importanza della responsabilità e gli sforzi compiuti per prevenire l’uso improprio dei fondi di soccorso COVID. Serve a ricordare che gli individui che sfruttano tali programmi dovranno affrontare gravi conseguenze per le loro azioni.