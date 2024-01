Jabra: Gli auricolari Elite pronti a migliorare la qualità delle chiamate e l’ANC

Jabra sta portando la qualità audio ad un livello superiore con le sue ultime novità per gli auricolari Elite 8 Active ed Elite 10. Previsti per il rilascio a marzo, questi aggiornamenti promettono di migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.

Uno dei miglioramenti chiave è la capacità di identificare e filtrare le voci di sottofondo durante le chiamate telefoniche. Questa funzione sarà particolarmente utile per coloro che lavorano in ambienti affollati, come caffè o spazi di coworking. Gli utenti possono aspettarsi conversazioni più chiare e focalizzate, libere dalle distrazioni del rumore circostante.

Inoltre, Jabra ha incorporato una tecnologia migliorata di rilevamento del vento nella funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) di Elite 8 Active. Il vento può spesso interferire con la funzione ANC, rendendola meno efficace in ambienti esterni. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento, gli auricolari saranno meglio in grado di annullare il rumore del vento indesiderato, garantendo un’esperienza di ascolto più coinvolgente e indisturbata.

Questi aggiornamenti evidenziano l’impegno di Jabra nel fornire tecnologie all’avanguardia ed affrontare i problemi comuni affrontati dai consumatori. Continuando a perfezionare i loro prodotti, Jabra è in grado di fornire soluzioni audio avanzate che soddisfano le esigenze degli utenti moderni.

Che tu abbia bisogno di effettuare chiamate importanti in movimento o semplicemente desideri goderti la tua musica preferita senza interruzioni, gli auricolari Elite di Jabra sono ora ancora più attrezzati per soddisfare le tue esigenze.

Domande frequenti:

1. Quando saranno disponibili gli aggiornamenti?

Gli aggiornamenti per gli auricolari Elite 8 Active ed Elite 10 di Jabra sono previsti per il rilascio a marzo.

2. Come miglioreranno l’esperienza dell’utente questi aggiornamenti?

Gli aggiornamenti miglioreranno la qualità delle chiamate identificando e filtrando le voci di sottofondo, rendendo le conversazioni più chiare e focalizzate. La tecnologia di rilevamento del vento migliorerà anche la funzione di cancellazione attiva del rumore, riducendo al minimo il rumore del vento durante l’uso all’aperto.

3. Questi aggiornamenti sono disponibili per altri auricolari Jabra?

Al momento, gli aggiornamenti sono specifici per gli auricolari Elite 8 Active ed Elite 10. Tuttavia, Jabra è nota per il suo impegno nel migliorare e innovare, quindi è possibile che aggiornamenti simili possano essere introdotti per altri modelli in futuro.

Fonte:

– Jabra.com