Hasbro lancia il gioco "Monopoly Cricket" in India, cogliendo opportunità rilevanti a livello locale

By

Hasbro, il rinomato marchio globale nel settore dei giocattoli e dei giochi, celebra quest'anno il suo centenario. Con un'eredità lunga un secolo, Hasbro ha dimostrato la sua capacità di rimanere rilevante attraverso una costante innovazione. In linea con questa filosofia, l'azienda ha recentemente introdotto una nuova svolta al suo iconico gioco Monopoly con "Monopoly Cricket" appositamente progettato per il mercato indiano.

Il lancio di "Monopoly Cricket" è una mossa strategica di Hasbro per soddisfare le preferenze culturali e locali dei consumatori indiani. Lalit Parmar, Country Manager di Hasbro India, sottolinea l'importanza della rilevanza culturale, affermando che il gioco riunisce due favoriti dai fan: il Monopoli, amato da oltre un miliardo di giocatori in tutto il mondo, e il cricket, lo sport più amato in India.

Riconoscendo la domanda di prodotti rilevanti a livello locale, Hasbro ha già introdotto varianti regionali del Monopoli in India. "Monopoly Cricket" si aggiunge a questo portafoglio e testimonia l'impegno dell'azienda nell'adattare le proprie offerte al mercato locale.

Per garantire il successo del lancio, Hasbro ha adottato un approccio globale al marketing. Parmar rivela che l'azienda ha implementato una campagna a 360 gradi che comprende televisione, canali digitali, merchandising in negozio e collaborazioni con individui influenti che recensiscono e sostengono il gioco. Inoltre, Hasbro mira a creare un'esperienza di acquisto online eccezionale sulle piattaforme di e-commerce attraverso contenuti accattivanti.

Mentre il mercato indiano dei giocattoli e dei giochi è prevalentemente disorganizzato, con l’80% del segmento gestito da piccoli produttori e MPMI, l’emergere di operatori di marca sta gradualmente cambiando il panorama. Parmar attribuisce questo cambiamento al maggiore accesso alle informazioni globali, che ha portato i consumatori a cercare prodotti di marca e attenti alla qualità. La presenza della concorrenza nel mercato favorisce un ambiente sano in cui i consumatori finali possono beneficiare di un’ampia gamma di opzioni e di eccellenti proposte di valore.

Mentre Hasbro continua a cogliere opportunità rilevanti a livello locale e a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, è pronta a mantenere la sua posizione di attore leader nel settore indiano dei giocattoli e dei giochi.

FAQ

1. Cos'è il "Monopoly Cricket"?

Monopoly Cricket è una variante unica del classico gioco da tavolo Monopoly progettato specificamente per il mercato indiano. Combina il gameplay familiare del Monopoli con la popolarità del cricket, lo sport preferito dell'India.

2. In che modo Hasbro commercializza il "Monopoly Cricket"?

Hasbro sta implementando una campagna di marketing completa a 360 gradi per "Monopoly Cricket". Ciò include pubblicità televisiva e digitale, merchandising in negozio, collaborazioni con influencer che recensiscono il gioco e sforzi per fornire un’esperienza di acquisto online coinvolgente su piattaforme di e-commerce.

3. Perché la concorrenza è importante nel mercato indiano dei giocattoli e dei giochi?

La concorrenza nel mercato indiano spinge i marchi a fornire la migliore proposta di valore ai consumatori. Con un consumo pro capite di giocattoli basso rispetto ad altri mercati, la concorrenza porta a maggiori offerte attente alla qualità e a una gamma più ampia di opzioni per i consumatori.

4. Perché i player di marca stanno guadagnando terreno nel mercato indiano?

I produttori di marca offrono considerazioni sul controllo della qualità e sono sempre più favoriti dai consumatori più esigenti che danno priorità alla migliore qualità per i loro figli. Man mano che crescono la consapevolezza e le informazioni sui lanci globali di giocattoli e giochi, i player di marca vedono una crescita nel mercato indiano.