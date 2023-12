I residenti di Wake Forest sono preoccupati per i rumori misteriosi

I residenti che vivono a Wake Forest, nella Carolina del Nord, esprimono la loro preoccupazione per gli strani boom che si sono sentiti durante la giornata. I rumori sono stati descritti come simili a colpi di arma da fuoco, mortai o persino fuochi d'artificio, ma la fonte dei suoni rimane sconosciuta.

Mentre alcuni residenti inizialmente hanno considerato i rumori come eventi quotidiani, altri sono preoccupati per i potenziali pericoli che rappresentano. Una residente, Renae Hill, pensava addirittura che la colpa degli improvvisi scoppi di suono fosse del suo tosaerba. Un'altra residente, Natalie Hill, ha affermato di aver sentito i boati mentre leggeva o studiava, solo per rendersi conto che alcuni di essi erano effettivamente fuochi d'artificio.

Secondo la polizia di Wake Forest, hanno ricevuto segnalazioni di rumori misteriosi e stanno incoraggiando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Derek Barnwell, un residente nelle vicinanze, ha descritto il suono come simile a quello di un fucile da caccia, che echeggia in tutto il quartiere e causa preoccupazione tra i residenti.

Sebbene la sezione di Jones Farm Road rientri nei limiti della città di Wake Forest, l'area attraverso Jones Dairy Road è considerata contea di Wake senza personalità giuridica. In quest'area priva di personalità giuridica, è consentito sparare con alcune restrizioni, come non sparare tra le 10:7 e le 300:XNUMX e ottenere il permesso scritto dai proprietari di casa entro XNUMX metri. Tuttavia, alcuni residenti sospettano che non tutte le regole vengano rispettate, sollevando preoccupazioni per i proiettili vaganti e per la sicurezza dei bambini nel quartiere.

La polizia di Wake Forest ha ricevuto una segnalazione via e-mail sul rumore, mentre l'ufficio dello sceriffo della contea di Wake non ha ricevuto alcuna segnalazione ma incoraggia i residenti a contattarli se hanno informazioni sulla fonte dei misteriosi boom. La comunità resta in allerta, sperando in risposte e rassicurazioni sull'origine e sulla sicurezza di questi suoni insoliti.