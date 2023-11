Nuovo Italjet Dragster 559 Twin: uno scooter potente con una marcia in più

By

Italjet, noto per il suo approccio non convenzionale alla progettazione degli scooter, ha presentato la sua ultima creazione all'EICMA 2023: il Dragster 559 Twin. Questo potente scooter rompe gli schemi con le sue caratteristiche uniche e il design orientato alle prestazioni.

A differenza della maggior parte degli scooter sul mercato, il Dragster 559 Twin non ha paura di oltrepassare i limiti dello stile tradizionale degli scooter. Con i tubi del telaio a vista, la carrozzeria spigolosa e la fascia che fa girare la testa, questo scooter richiede attenzione sulla strada. Dotata di pneumatici Pirelli Diablo Rosso e doppi freni Brembo all'anteriore, la Dragster 559 Twin è tanto capace quanto accattivante.

Ma ciò che distingue davvero questo scooter è il suo propulsore. Il Dragster 559 Twin è dotato di un motore bicilindrico raffreddato a liquido e ad iniezione di carburante che eroga una notevole potenza di 58.3 cavalli e 55 newtonmetri di coppia. Questo lo rende il modello più potente della gamma Italjet e fa mangiare la polvere alla maggior parte degli altri scooter.

In una sorprendente deviazione dalla norma, la Dragster 559 Twin è dotata di una trasmissione manuale a sei velocità, offrendo ai motociclisti un'esperienza di guida più coinvolgente e dinamica. Questa è una rarità nel mondo degli scooter, dove le trasmissioni a variazione continua (CVT) sono la norma. Italjet è andata veramente controcorrente per realizzare uno scooter che colmi il divario tra gli scooter tradizionali e le superbike.

Il Dragster 559 Twin si rivolge anche ai motociclisti più giovani del mercato europeo offrendo una versione limitata A2 con una potenza depotenziata di 48 cavalli. Ciò consente ai motociclisti più giovani con voglia di avventura di provare l'emozione di guidare un potente scooter entro i limiti legali.

In sintesi, l'Italjet Dragster 559 Twin è uno scooter che sfida le aspettative e confonde i confini tra scooter e superbike. Con il suo design straordinario, il motore potente e la trasmissione manuale, offre un'esperienza di guida unica ed esaltante. Che tu sia un appassionato di scooter o un pilota in cerca di emozioni forti, il Dragster 559 Twin lascerà sicuramente un ricordo indelebile.

Domande frequenti

Posso guidare l'Italjet Dragster 559 Twin se sono un principiante?

Il Dragster 559 Twin è uno scooter potente progettato per piloti esperti. Italjet propone però una versione A2 ristretta e con potenza ridotta, rendendola accessibile ai piloti più giovani con la necessaria patente.

Cosa rende l'Italjet Dragster 559 Twin diverso dagli altri scooter?

Il Dragster 559 Twin si distingue per il suo design non convenzionale, caratterizzato da tubi del telaio a vista, carrozzeria angolare e una fascia unica. Inoltre, vanta una trasmissione manuale a sei velocità, che offre un'esperienza di guida più coinvolgente e sportiva rispetto alle tipiche trasmissioni a variazione continua (CVT) presenti nella maggior parte degli scooter.

L'Italjet Dragster 559 Twin è disponibile in tutto il mondo?

Sebbene sia meglio verificare la disponibilità con i concessionari locali, Italjet in genere offre i suoi modelli in vari mercati a livello globale. Per dettagli specifici e disponibilità nella vostra regione, vi consigliamo di contattare i rivenditori autorizzati Italjet o di visitare il loro sito ufficiale.