ISRO Pronta a Lanciare la Missione del Satellite a Polarimetro a Raggi X

L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) ha annunciato il prossimo lancio della sua missione del Satellite a Polarimetro a Raggi X (XPoSat). Programmata per il 1° gennaio, questa missione rappresenta un significativo traguardo per l’India in quanto sarà la prima missione dedicata al polarimetro del paese per lo studio di luminose fonti astronomiche di raggi X in condizioni estreme.

In una dichiarazione, l’ISRO ha spiegato che il satellite XPoSat porterà con sé due carichi utili nel corso del suo viaggio nello spazio. Il carico utile principale, POLIX (Strumento Polarimetro a Raggi X), si concentrerà sulla misurazione dei parametri di polarimetria, come il grado e l’angolo di polarizzazione, nell’intervallo di energia dei raggi X di media intensità. Questi dati forniranno importanti approfondimenti sulla dinamica di queste fonti astronomiche.

Accompagnando POLIX, c’è il secondo carico utile, XSPECT (Spettroscopia e Timing dei Raggi X), che fornirà preziose informazioni spettroscopiche. Ciò consentirà una comprensione più approfondita della composizione e del timing delle emissioni di raggi X da queste fonti.

Per facilitare questa missione, l’ISRO ha selezionato il lanciatore di satelliti Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Il decollo è previsto per le 9:10 del mattino e il satellite XPoSat verrà posto in orbita terrestre bassa.

La missione XPoSat rappresenta l’impegno dell’India nel far crescere le proprie capacità nella ricerca spaziale e nell’esplorazione. Esplorando le fonti di raggi X in condizioni estreme, l’ISRO mira a contribuire alla comprensione globale di questi fenomeni e a promuovere progressi nell’astrofisica.

Sommario:

L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) lancerà la missione del Satellite a Polarimetro a Raggi X (XPoSat) il 1° gennaio. La missione studierà luminose fonti astronomiche di raggi X in condizioni estreme. Il satellite porterà con sé due carichi utili, POLIX e XSPECT, che misureranno i parametri di polarimetria e forniranno informazioni spettroscopiche. Il lancio sarà facilitato dal lanciatore di satelliti Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Domande frequenti:

D: Qual è lo scopo della missione XPoSat?

R: La missione XPoSat mira a studiare le diverse dinamiche di luminose fonti astronomiche di raggi X in condizioni estreme utilizzando un polarimetro.

D: Quali sono i carichi utili a bordo del satellite XPoSat?

R: Il carico utile principale, POLIX, misurerà i parametri di polarimetria nell’intervallo di energia dei raggi X di media intensità. Il secondo carico utile, XSPECT, fornirà informazioni spettroscopiche.

D: Quando è programmato il lancio?

R: La missione XPoSat è prevista per il 1° gennaio alle 9:10 del mattino.

D: Quale lanciatore sarà utilizzato per la missione XPoSat?

R: Il lanciatore di satelliti Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) faciliterà il lancio del satellite XPoSat in un’orbita terrestre bassa.

D: Quali benefici potenziali ha la missione XPoSat?

R: La missione contribuirà alla comprensione globale delle fonti di raggi X e farà avanzare il campo dell’astrofisica attraverso lo studio di questi fenomeni.