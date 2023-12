Aumento dei livelli di minaccia e delle precauzioni di viaggio per gli israeliani

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC) ha pubblicato un nuovo elenco di paesi in cui il livello di minaccia per gli israeliani è aumentato a causa del conflitto in corso a Gaza. L’NSC ha identificato maggiori sforzi da parte dell’Iran e dei suoi delegati, comprese le fazioni di Hamas e della Jihad globale, per danneggiare obiettivi israeliani ed ebraici in tutto il mondo. Inoltre, in molti paesi si è registrato un aumento significativo degli incitamenti, dei tentativi di attacchi e delle manifestazioni di antisemitismo.

Dato il livello senza precedenti di potenziale violenza, l’NSC consiglia agli israeliani di considerare attentamente i loro piani di viaggio. Sebbene non possano scoraggiare del tutto i viaggi, esortano le persone a valutare i rischi prima di decidere la propria destinazione. Gli avvisi di minaccia emessi dall’NSC vanno dalle misure precauzionali di base nei paesi di livello 1 alle misure precauzionali rafforzate nei paesi di livello 2.

I principali paesi occidentali, come il Regno Unito e l’Australia, hanno raggiunto un livello di preoccupazione più elevato. Nella lista figurano anche 17 paesi europei, tra cui Germania, Francia, Svezia e Paesi Bassi. Nel frattempo, paesi come Sud Africa, Eritrea, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Turkmenistan sono stati portati al livello 3, che raccomanda solo i viaggi essenziali. Si consiglia anche ai paesi del Medio Oriente e a quelli confinanti con l’Iran, nonché a diversi paesi musulmani dell’Asia, di rinviare i viaggi.

L’NSC sta sottolineando alcune precauzioni per i viaggiatori. Consiglia agli israeliani di stare lontani da manifestazioni e proteste e di rimanere aggiornati sugli eventi attuali nella loro destinazione in caso di attività anti-israeliane o antiebraiche. Inoltre, i viaggiatori sono invitati a evitare di esporre simboli israeliani ed ebraici e ad evitare grandi assembramenti di funzionari israeliani ed ebrei.

In caso di emergenza, i viaggiatori israeliani sono incoraggiati a tenere con sé le informazioni di contatto dell'ambasciata o del consolato e dei servizi di emergenza. Pur riconoscendo l’importanza dei viaggi, l’NSC sottolinea la necessità di cautela e consapevolezza dati gli elevati livelli di minaccia in varie parti del mondo.