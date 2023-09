L'importanza del ritmo circadiano nelle prestazioni sportive, nella regolazione ormonale e nella funzione del sistema immunitario

By

Una recente recensione pubblicata su Heliyon evidenzia l’importanza del ritmo circadiano (CR) nelle prestazioni sportive e i suoi meccanismi sottostanti. Lo studio esplora anche il ruolo della CR nella funzione del sistema immunitario, nell’omeostasi endocrina e nelle differenze sessuali.

I ritmi circadiani sono i cambiamenti quotidiani nell'attività biologica e comportamentale che si verificano a causa della naturale capacità di un organismo di sincronizzarsi con il ciclo luce-buio di 24 ore dell'ambiente. Questi ritmi sono regolati dall'orologio biologico del corpo, che controlla vari aspetti come i cicli del sonno e la temperatura corporea.

Il nucleo soprachiasmatico (SCN) funge da pacemaker circadiano centrale negli esseri umani. Coordina attività come l'attivazione neuronale, la produzione di ormoni e le fluttuazioni di temperatura in base all'ora solare. Queste oscillazioni ritmiche influenzano la nostra vita quotidiana e hanno un impatto sulle nostre abitudini e comportamenti.

Vari studi hanno dimostrato che ritmi biologici ottimali sono associati a tempi di reazione, prestazioni mentali, temperatura centrale e prestazioni muscolari migliori negli atleti.

Anche la risposta ormonale alla CR gioca un ruolo cruciale nella prestazione sportiva. Ormoni come il cortisolo e il testosterone mostrano variazioni durante il giorno, con livelli più elevati al mattino e prima di dormire. Questi cambiamenti ormonali possono influenzare le prestazioni atletiche, portando a risultati migliori o insoddisfacenti.

Il presente studio fornisce una panoramica completa del ruolo della CR nelle attività atletiche. Esamina la letteratura esistente per chiarire i meccanismi sottostanti ed esplora la relazione reciproca tra CR, omeostasi endocrina e differenze sessuali. Lo studio sottolinea anche il ruolo unico dell’orologio circadiano nelle prestazioni fisiche e nella funzione del sistema immunitario.

I risultati suggeriscono che la temperatura corporea interna di un individuo è più bassa al mattino e aumenta progressivamente durante il giorno. La temperatura corporea elevata favorisce l’utilizzo dei carboidrati come fonte di energia rispetto ai grassi.

La prestazione ottimale negli indicatori chiave della prestazione sportiva si osserva generalmente nel pomeriggio. Le attività serali si verificano casualmente intorno al picco della temperatura corporea interna.

Anche altri fattori, come lo stato nutrizionale, la flessibilità, l’inerzia del sonno, i tempi di allenamento, il tempo tra le sessioni di test, le risposte fisiologiche e la motivazione, influenzano il ruolo della CR nella prestazione fisica.

I ritmi endocrini e la CR sono strettamente intrecciati, con l’orologio interno che influenza il modo in cui il corpo risponde ai fattori ambientali. Precedenti ricerche hanno dimostrato che l’orologio circadiano regola strettamente la risposta immunitaria e che i cambiamenti continui nel traffico delle cellule immunitarie nel sangue sono influenzati dalla CR.

Il sonno è fondamentale per gli atleti, poiché un sonno inadeguato è stato associato a un rischio maggiore di infortuni. L'ormone della crescita, rilasciato durante il sonno, svolge un ruolo fondamentale nella rigenerazione e nel ripristino dei tessuti.

Sebbene l’attuale revisione non abbia indagato le specifiche vie di segnalazione o i meccanismi molecolari alla base degli effetti della CR, sottolinea la necessità di ulteriori ricerche in queste aree. Inoltre, gli studi dovrebbero esplorare diversi modelli di allenamento e indagare l’impatto degli interventi nutrizionali sulla RC utilizzando metodi di misurazione appropriati.

In conclusione, il cronotipo di un individuo e l'esercizio fisico svolto in specifici momenti della giornata possono incidere in modo significativo sulle capacità di prestazione fisica. Comprendere il ruolo del ritmo circadiano nelle prestazioni sportive, nella regolazione ormonale e nel funzionamento del sistema immunitario può fornire preziose informazioni sia agli atleti che agli allenatori.

Fonte: Revisione narrativa: Il ruolo del ritmo circadiano sulle prestazioni sportive, sulla regolazione ormonale, sulla funzione del sistema immunitario e sulla prevenzione degli infortuni negli atleti. Eliyon 9(9).