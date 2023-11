Walmart è più ricco di Amazon?

Nel mondo dei giganti del commercio al dettaglio spiccano due nomi: Walmart e Amazon. Queste aziende hanno rivoluzionato il modo in cui facciamo acquisti, offrendo comodità e prezzi competitivi. Ma quando si tratta di determinare quale di questi colossi del commercio al dettaglio è più ricco, la risposta non è così semplice come potrebbe sembrare.

Walmart, fondata nel 1962 da Sam Walton, ha una reputazione di lunga data come il più grande rivenditore al dettaglio al mondo. Con oltre 11,000 negozi in 27 paesi, Walmart ha una presenza fisica significativa. Offre una vasta gamma di prodotti, dai generi alimentari all'elettronica, e ha una base di clienti fedele.

D’altro canto, Amazon, fondata da Jeff Bezos nel 1994, ha iniziato come libreria online e da allora è diventata un gigante globale dell’e-commerce. Amazon ha rivoluzionato la vendita al dettaglio tradizionale offrendo un’ampia selezione di prodotti e spedizioni veloci e affidabili. Ha inoltre diversificato la propria attività, avventurandosi nel cloud computing, nei servizi di streaming e altro ancora.

In termini di entrate, Walmart ha costantemente sovraperformato Amazon. Nell’anno fiscale 2020, Walmart ha registrato un fatturato di 524 miliardi di dollari, mentre Amazon ha registrato un fatturato di 386 miliardi di dollari. Tuttavia, è importante notare che i ricavi da soli non determinano la ricchezza complessiva di un’azienda.

Quando si tratta di capitalizzazione di mercato, ovvero il valore totale delle azioni in circolazione di una società, Amazon è in testa. Nell'ottobre 2021, la capitalizzazione di mercato di Amazon era di circa 1.6 trilioni di dollari, rendendola una delle aziende di maggior valore al mondo. In confronto, la capitalizzazione di mercato di Walmart era di circa 400 miliardi di dollari.

FAQ:

D: Cosa sono le entrate?

R: I ricavi si riferiscono all'importo totale di denaro che un'azienda genera dalle sue attività commerciali, come la vendita di prodotti o servizi.

D: Cos'è la capitalizzazione di mercato?

R: La capitalizzazione di mercato, nota anche come capitalizzazione di mercato, è il valore totale delle azioni in circolazione di una società. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero di azioni in circolazione.

In conclusione, mentre Walmart supera Amazon in termini di entrate, la capitalizzazione di mercato di Amazon la rende l’azienda più ricca. Entrambe le società hanno i loro punti di forza e continuano a dominare il settore della vendita al dettaglio a modo loro.