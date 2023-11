Walmart Plus e Sam's Club Plus sono la stessa cosa?

Nel mondo della vendita al dettaglio, Walmart e Sam's Club sono due nomi di spicco che sono diventati sinonimo di shopping a prezzi accessibili. Entrambi offrono programmi di abbonamento, Walmart Plus e Sam's Club Plus, che offrono vantaggi esclusivi ai loro clienti fedeli. Tuttavia, è importante notare che questi due programmi non sono la stessa cosa, nonostante le loro somiglianze.

Cos'è WalmartPlus?

Walmart Plus è un servizio in abbonamento offerto da Walmart, una delle più grandi catene di vendita al dettaglio al mondo. Pagando una tariffa mensile o annuale, i membri hanno accesso a una serie di vantaggi, tra cui la consegna gratuita illimitata su articoli idonei, sconti sul carburante e la comodità dello shopping scan-and-go mobile. Walmart Plus mira a migliorare l'esperienza di acquisto dei propri clienti fornendo comodità e valore aggiunti.

Cos'è Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, d'altra parte, è un programma di abbonamento offerto da Sam's Club, un club di magazzino di proprietà di Walmart. Con una quota annuale, i membri hanno accesso a vari vantaggi, come orari di acquisto anticipati, premi in denaro sugli acquisti idonei, spedizione gratuita sulla maggior parte degli articoli online e sconti aggiuntivi su servizi selezionati. Sam's Club Plus è progettato per soddisfare le esigenze degli acquirenti all'ingrosso e dei proprietari di piccole imprese, offrendo loro risparmi significativi e vantaggi esclusivi.

Quali sono le differenze tra Walmart Plus e Sam's Club Plus?

Sebbene entrambi i programmi offrano vantaggi ai propri membri, ci sono notevoli differenze tra Walmart Plus e Sam's Club Plus. Walmart Plus si concentra sulla fornitura di comodità e di elementi essenziali quotidiani ai propri clienti, con una forte enfasi sulle opzioni di consegna gratuita. D'altra parte, Sam's Club Plus si rivolge agli acquirenti all'ingrosso e ai proprietari di piccole imprese, offrendo loro l'accesso a un'ampia gamma di prodotti in quantità maggiori a prezzi scontati.

In conclusione, Walmart Plus e Sam's Club Plus possono condividere somiglianze come programmi di abbonamento offerti da Walmart, ma soddisfano le diverse esigenze dei clienti. Walmart Plus mira a fornire comodità e valore agli acquirenti di tutti i giorni, mentre Sam's Club Plus si rivolge agli acquirenti all'ingrosso e ai proprietari di piccole imprese. Indipendentemente dal programma che scegli, entrambi offrono vantaggi esclusivi che possono migliorare la tua esperienza di acquisto.