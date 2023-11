By

Walmart è più grande di Amazon?

Nel mondo dei giganti del commercio al dettaglio spiccano due nomi: Walmart e Amazon. Entrambe le aziende hanno rivoluzionato il modo in cui facciamo acquisti, ma quando si tratta di dimensioni, quale prende la corona? Analizziamo i numeri e vediamo chi esce vincitore.

La battaglia dei Titani

Walmart, fondata nel 1962 da Sam Walton, è da tempo una forza dominante nel settore della vendita al dettaglio. Con la sua vasta rete di negozi fisici, l'azienda è diventata rapidamente un nome familiare. Tuttavia, negli ultimi anni, Amazon è emersa come un formidabile concorrente, rivoluzionando la vendita al dettaglio tradizionale con il suo mercato online e servizi innovativi.

Size Matters

Quando si confrontano le dimensioni di questi giganti della vendita al dettaglio, è importante considerare vari fattori. In termini di entrate, Walmart è ancora in testa. Nel 2020, la società ha registrato un fatturato sbalorditivo di 559 miliardi di dollari, rendendola il più grande rivenditore al dettaglio al mondo. Amazon, d’altro canto, ha registrato entrate per 386 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Tuttavia, le entrate da sole non raccontano tutta la storia. La capitalizzazione di mercato di Amazon, che rappresenta il valore totale delle sue azioni in circolazione, ha superato quella di Walmart nel 2015. Nel 2021, la capitalizzazione di mercato di Amazon è pari a circa 1.7 trilioni di dollari, mentre quella di Walmart è di circa 400 miliardi di dollari. Ciò indica che gli investitori percepiscono Amazon come avente un maggiore potenziale di crescita e un valore futuro.

FAQ

D: Cosa sono le entrate?

Le entrate si riferiscono alla quantità totale di denaro che un'azienda genera dalle sue attività commerciali, come la vendita di prodotti o servizi.

D: Cos'è la capitalizzazione di mercato?

La capitalizzazione di mercato, spesso definita capitalizzazione di mercato, è il valore totale delle azioni in circolazione di una società. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero di azioni in circolazione.

D: Walmart ha una presenza online?

Sì, Walmart ha effettuato investimenti significativi nelle sue operazioni di e-commerce per competere con Amazon. L'azienda offre acquisti online e ha ampliato i servizi di consegna e ritiro.

D: Amazon ha negozi fisici?

Sebbene Amazon abbia iniziato come mercato online, si è avventurata anche nella vendita al dettaglio fisica. La società gestisce negozi Amazon Go e Amazon Books e ha acquisito Whole Foods Market nel 2017.

In conclusione

Mentre Walmart regna ancora sovrano in termini di entrate, la capitalizzazione di mercato e il dominio online di Amazon indicano il suo potenziale di crescita futura. Entrambe le società continuano a innovare e ad adattarsi al mutevole panorama della vendita al dettaglio, garantendo che la battaglia per la supremazia nella vendita al dettaglio rimanga feroce.