Il nuovo vaccino contro l’herpes zoster è migliore del vecchio vaccino contro l’herpes zoster?

Negli ultimi anni è stato introdotto sul mercato un nuovo vaccino contro l’herpes zoster, scatenando un dibattito tra i professionisti medici e i pazienti. La domanda che tutti si pongono è se questo nuovo vaccino sia davvero superiore al suo predecessore. Entriamo nei dettagli ed esploriamo le differenze principali tra i due.

Il vecchio vaccino contro l’herpes zoster, noto come Zostavax, è in uso dal 2006. Si è rivelato efficace nel ridurre il rischio di herpes zoster di circa il 51% e di nevralgia post-erpetica (una complicazione dolorosa dell’herpes zoster) del 67%. Tuttavia, presentava alcune limitazioni. Zostavax era un vaccino vivo, il che significa che conteneva una forma indebolita del virus. Ciò lo rendeva inadatto a soggetti con un sistema immunitario indebolito, come quelli sottoposti a cure contro il cancro o coloro che hanno ricevuto un trapianto di organi.

Entra nel nuovo vaccino contro l’herpes zoster, Shingrix, che è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 2017. Shingrix vanta un impressionante tasso di efficacia di oltre il 90% nella prevenzione dell’herpes zoster e della nevralgia post-erpetica. A differenza del suo predecessore, Shingrix è un vaccino non vivo, il che lo rende sicuro per le persone con un sistema immunitario compromesso.

FAQ:

D: Come funziona il nuovo vaccino contro l’herpes zoster?

R: Shingrix è un vaccino ricombinante, il che significa che contiene solo una proteina specifica del virus varicella-zoster. Questa proteina stimola il sistema immunitario a produrre una forte risposta contro il virus, prevenendo l’herpes zoster.

D: Chi dovrebbe ricevere il nuovo vaccino contro l’herpes zoster?

R: I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano Shingrix per gli adulti di età pari o superiore a 50 anni, anche se hanno precedentemente ricevuto Zostavax.

D: Ci sono effetti collaterali?

R: Come ogni vaccino, Shingrix può causare lievi effetti collaterali come dolore nel sito di iniezione, dolori muscolari e affaticamento. Questi sintomi di solito si risolvono entro pochi giorni e sono un segno che il sistema immunitario sta rispondendo al vaccino.

In conclusione, il nuovo vaccino contro l’herpes zoster, Shingrix, sembra rappresentare un miglioramento significativo rispetto al vecchio vaccino, Zostavax. Con il suo tasso di efficacia più elevato e la composizione non viva, Shingrix offre un'opzione più sicura ed efficace per prevenire l'herpes zoster e le sue complicanze. Se rientri nella fascia di età raccomandata, consultare il tuo medico riguardo alla vaccinazione con Shingrix è una decisione saggia per proteggerti da questa condizione dolorosa e potenzialmente debilitante.