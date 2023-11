Le nuove tegole vengono sparate meglio di quelle vecchie?

Negli ultimi anni è stato introdotto un nuovo vaccino contro l’herpes zoster, scatenando un dibattito tra i professionisti medici e i pazienti. L'herpes zoster, noto anche come herpes zoster, è un'infezione virale dolorosa causata dal virus varicella-zoster, lo stesso virus che causa la varicella. Colpisce milioni di persone in tutto il mondo, in particolare quelle di età superiore ai 50 anni. L’introduzione di un nuovo vaccino ha sollevato dubbi sulla sua efficacia rispetto a quello vecchio.

Il vecchio vaccino contro l’herpes zoster, noto come Zostavax, è stato approvato per la prima volta nel 2006. Era un vaccino vivo attenuato, il che significa che conteneva una forma indebolita del virus. Sebbene fosse efficace nel ridurre il rischio di herpes zoster di circa il 51%, la sua efficacia è diminuita nel tempo, portando allo sviluppo di un nuovo vaccino.

Il nuovo vaccino contro l’herpes zoster, chiamato Shingrix, è stato approvato dalla FDA nel 2017. A differenza di Zostavax, Shingrix è un vaccino non vivo, il che significa che non contiene alcun virus vivo. Contiene invece una proteina che aiuta a rafforzare la risposta del sistema immunitario al virus varicella-zoster. Gli studi hanno dimostrato che Shingrix è efficace oltre il 90% nella prevenzione dell’herpes zoster e delle sue complicanze.

FAQ:

D: Chi dovrebbe ricevere il vaccino contro l’herpes zoster?

R: I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano che gli adulti di età pari o superiore a 50 anni ricevano il vaccino contro l'herpes zoster, indipendentemente dal fatto che abbiano già avuto l'herpes zoster in precedenza.

D: Quante dosi del nuovo vaccino contro l’herpes zoster sono necessarie?

R: Il nuovo vaccino contro l’herpes zoster, Shingrix, viene somministrato in due dosi. La seconda dose viene somministrata da 2 a 6 mesi dopo la prima dose.

D: Ci sono effetti collaterali del nuovo vaccino contro l'herpes zoster?

R: Come ogni vaccino, il nuovo vaccino contro l’herpes zoster può causare effetti collaterali. Gli effetti collaterali più comuni includono dolore, arrossamento o gonfiore nel sito di iniezione, nonché dolore muscolare, affaticamento e mal di testa. Questi effetti collaterali sono generalmente lievi e scompaiono da soli entro pochi giorni.

In conclusione, il nuovo vaccino contro l’herpes zoster, Shingrix, ha dimostrato di essere più efficace nella prevenzione dell’herpes zoster rispetto al vecchio vaccino, Zostavax. La sua formulazione non viva e l'elevata efficacia lo rendono la scelta preferita per gli adulti di età pari o superiore a 50 anni. Tuttavia, si consiglia sempre di consultare un operatore sanitario per determinare la migliore linea d'azione in base alle condizioni di salute individuali e all'anamnesi medica.