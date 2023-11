Vale la pena acquistare Google Nest Hub?

Mentre entriamo nelle festività natalizie, molte persone si chiedono se Google Nest Hub sia ancora un buon acquisto nel suo stato attuale. Nell'ultimo anno ci sono state più rimozioni di funzionalità che aggiunte per Nest Hub e Hub Max. Tuttavia, nonostante questi cambiamenti, ci sono ancora molte ragioni per cui vale la pena considerare Nest Hub.

Uno dei motivi principali per acquistare Nest Hub è la sua funzionalità come dispositivo di streaming musicale e controller Google Home. Se stai cercando principalmente un dispositivo in grado di riprodurre musica e controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti, Nest Hub è un'ottima opzione, soprattutto quando è scontato.

Il Nest Hub di seconda generazione del 2, solitamente al prezzo di $ 2021, è attualmente disponibile per $ 99.99. Offre tutte le funzionalità essenziali e può facilmente soddisfare le tue esigenze di streaming musicale e controllo della casa intelligente. Il Nest Hub Max 49.99, d'altra parte, ha un prezzo di $ 2019 da $ 129 e offre altoparlanti migliori, una fotocamera, uno schermo più grande e funzionalità aggiuntive come un orologio sempre attivo e una riproduzione video occasionale.

Tuttavia, una preoccupazione è che Google non ha fornito aggiornamenti significativi né rivelato il futuro dell'Assistente per Nest Hub. L'interfaccia utente Smart Display è rimasta sostanzialmente invariata e mancano innovazioni o nuove funzionalità rispetto ad altri dispositivi simili sul mercato.

Inoltre, ci sono state lamentele sul fatto che l'Assistente sia diventato "più stupido" nel tempo invece di migliorare. L'attuale attenzione di Google sembra essere sul Pixel Tablet da $ 499, ma Nest Hub ha ancora un posto nel mercato grazie al suo prezzo più basso e alla sua convenienza.

Anche se è improbabile che Google rilasci presto un nuovo Nest Hub con tecnologia Fuchsia, è importante che aggiorni l'Assistente per renderlo più colloquiale e in grado di comprendere meglio i comandi degli utenti. Ciò contribuirebbe a mantenere competitivo Nest Hub e ad affrontare alcune delle preoccupazioni sulla sua funzionalità.

In conclusione, nonostante la mancanza di aggiornamenti e funzionalità significativi, Nest Hub può comunque essere un acquisto utile per chi cerca principalmente un dispositivo di streaming musicale e un controller per la casa intelligente. Tuttavia, Google deve investire nel miglioramento delle capacità dell'Assistente per garantire la sostenibilità a lungo termine di Nest Hub e la sua reputazione sul mercato.

FAQ

1. Nest Hub può controllare i dispositivi domestici intelligenti?

Sì, Nest Hub ti consente di controllare i dispositivi domestici intelligenti di diversi produttori.

2. Quali sono le caratteristiche principali di Nest Hub?

Nest Hub offre funzionalità come streaming musicale, controllo della casa intelligente, presentazioni, funzioni timer/sveglia e aggiornamenti meteo.

3. È in arrivo una versione più recente di Nest Hub?

È improbabile che nel prossimo futuro venga rilasciato un nuovo Nest Hub alimentato da Fuchsia. Google è più concentrato su altri dispositivi come il Pixel Tablet.

4. L'Assistente sta migliorando nel tempo?

Alcuni utenti hanno riferito che l'Assistente sta diventando "più stupido" nel tempo invece di migliorare. Google deve lavorare per rendere l'Assistente più colloquiale e in grado di comprendere meglio i comandi degli utenti.

5. Gli altoparlanti e i display esistenti verranno gradualmente eliminati?

È improbabile che Google interrompa il supporto per gli altoparlanti e i display esistenti nel prossimo futuro, poiché sono ampiamente utilizzati e la fine del supporto potrebbe danneggiare la reputazione dell'azienda.