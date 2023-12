La Pennsylvania è la destinazione ideale per la pensione? Gli esperti intervengono

Secondo US News & World Report, Harrisburg, Pennsylvania, è stata incoronata il miglior posto in cui andare in pensione negli Stati Uniti per il 2024. Tuttavia, gli esperti finanziari hanno opinioni divergenti sul fatto che la Pennsylvania sia davvero la destinazione ideale per la pensione.

Uno dei principali vantaggi del pensionamento in Pennsylvania è la sua agevolazione fiscale sulle pensioni. I pagamenti da conti pensionistici, piani 401 (k), IRA, pensioni e previdenza sociale non sono imponibili nello stato. Questo vantaggio fiscale può avvantaggiare in modo significativo i pensionati, consentendo loro di trattenere una quota maggiore del proprio reddito pensionistico.

D’altro canto, la Pennsylvania impone un’aliquota fiscale fissa sul reddito statale a tutti i residenti, il che può rappresentare uno svantaggio per i pensionati con notevoli risparmi previdenziali o redditi da investimenti. Ciò potrebbe comportare oneri fiscali più elevati rispetto agli stati senza imposta sul reddito o a quelli che esentano il reddito pensionistico. Inoltre, la Pennsylvania è uno dei pochi stati con un'imposta statale di successione, che può rendere più costoso il trasferimento dei beni ai propri cari.

L’accessibilità economica degli alloggi è un altro fattore da considerare. Harrisburg, in particolare, offre costi medi abitativi di 223,842 dollari, che è notevolmente inferiore alla media nazionale di 383,883 dollari. Tuttavia, alcune aree della Pennsylvania hanno tasse sulla proprietà relativamente elevate, quindi i pensionati a reddito fisso dovrebbero considerare attentamente l’impatto delle tasse sulla proprietà sui loro bilanci.

La Pennsylvania vanta l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, con strutture di livello mondiale e rinomate istituzioni mediche in città come Filadelfia e Pittsburgh. I pensionati possono aspettarsi servizi sanitari di prim’ordine e accesso a specialisti. Inoltre, la Pennsylvania offre diverse opportunità ricreative all'aperto, dall'escursionismo e la pesca alla visita di musei e siti storici.

Un aspetto che può essere un vantaggio o un svantaggio a seconda delle preferenze personali è il clima della Pennsylvania. Alcuni pensionati potrebbero apprezzare l'esperienza di tutte e quattro le stagioni, mentre altri potrebbero non apprezzare le condizioni climatiche estreme della Pennsylvania.

In definitiva, la decisione di andare in pensione in Pennsylvania dipende dalle preferenze e priorità individuali. I pensionati dovrebbero considerare attentamente i pro e i contro, tenendo conto delle esigenze finanziarie, dello stile di vita e dell’assistenza sanitaria. Si consiglia vivamente di consultare professionisti finanziari e di pianificazione pensionistica che comprendano le sfumature del mercato immobiliare e fiscale della Pennsylvania.