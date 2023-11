By

McDonald's è più ricco di Walmart?

Nel mondo della vendita al dettaglio e del fast food spiccano due colossi: McDonald's e Walmart. Entrambe le società sono diventate nomi familiari, ma quando si tratta di potenza finanziaria, chi è il migliore? Diamo un'occhiata più da vicino ai numeri e vediamo se riusciamo a determinare quale di questi giganti è veramente il più ricco.

La battaglia finanziaria

McDonald's, l'iconica catena di fast food, vanta un'impressionante presenza globale con oltre 38,000 ristoranti in più di 100 paesi. D'altra parte, Walmart, il più grande rivenditore al mondo, gestisce oltre 11,000 negozi in 27 paesi. Con reti così vaste, non c'è da meravigliarsi che queste aziende generino entrate sostanziali.

In termini di entrate, Walmart ha costantemente mantenuto il primo posto. Nell’anno fiscale 2020, Walmart ha registrato un fatturato sbalorditivo di 524 miliardi di dollari, rendendola la più grande azienda al mondo in termini di fatturato. McDonald's, pur rimanendo impressionante, ha registrato un fatturato inferiore di 21 miliardi di dollari nello stesso anno.

Tuttavia, quando si tratta di redditività, McDonald’s è in testa. Nel 2020, McDonald's ha registrato un utile netto di 4.73 miliardi di dollari, mentre l'utile netto di Walmart è stato di 14.88 miliardi di dollari. Ciò indica che McDonald’s è più efficiente nel convertire le proprie entrate in profitti.

FAQ

D: Cosa sono le entrate?

R: I ricavi si riferiscono all'importo totale di denaro che un'azienda guadagna dalle sue attività commerciali, come la vendita di prodotti o servizi.

D: Qual è il reddito netto?

R: L'utile netto, noto anche come profitto o utile netto, è la quantità di denaro rimasta a un'azienda dopo aver detratto tutte le spese dalle sue entrate.

D: I ricavi determinano la ricchezza di un'azienda?

R: I ricavi sono un indicatore importante della performance finanziaria di un'azienda, ma non ne determinano direttamente la ricchezza. Anche la redditività e altri fattori svolgono un ruolo significativo.

D: Quale azienda ha una capitalizzazione di mercato maggiore?

R: Al momento, Walmart ha una capitalizzazione di mercato maggiore di McDonald's. La capitalizzazione di mercato è il valore totale delle azioni in circolazione di una società sul mercato azionario.

In conclusione

Mentre Walmart supera McDonald's in termini di entrate, McDonald's si rivela più redditizio. Entrambe le società sono innegabilmente attori potenti nei rispettivi settori, ma quando si tratta di determinare i più ricchi, ciò dipende in ultima analisi dal parametro utilizzato. Indipendentemente da ciò, è chiaro che sia McDonald's che Walmart hanno ottenuto un notevole successo finanziario.