Una PS Vita 2 è all'orizzonte?

La PlayStation Vita originale del 2011 potrebbe non aver avuto il successo sperato da Sony, ma i fan della console portatile aspettavano con impazienza una potenziale PS Vita 2. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che questo potrebbe rimanere un pio desiderio e non una realtà.

Allo showcase PlayStation del 2023, le voci su una nuova console Sony hanno suscitato attesa tra gli appassionati di Vita. Molti credevano che una PS Vita rivista potesse essere in lavorazione, nonostante la sua interruzione nel 2019. Sfortunatamente, queste aspettative non sono state soddisfatte.

Sony ha adottato un approccio diverso per affrontare il mercato dei dispositivi portatili con il lancio di PlayStation Portal. Sebbene l'accessorio di streaming abbia guadagnato popolarità, non è del tutto paragonabile alla versatilità offerta da concorrenti come Nintendo Switch o PC da gioco portatili come ASUS Rog Ally e Steam Deck. Non è chiaro se il mercato abbia bisogno di un'altra console portatile, con così tante opzioni già disponibili.

Quindi, c'è qualche speranza per un successore per PS Vita?

Sony ha chiarito che preferisce prendere le distanze dal mercato delle console portatili. Il loro focus è il PlayStation Portal, un dispositivo di solo streaming progettato per migliorare l'esperienza di gioco su PS5. Sebbene sia stata un’aggiunta costosa alla console, dimostra l’impegno di Sony nell’espansione dell’ecosistema PS5.

Con l'avvento di nuovi generi di dispositivi portatili come Steam Deck e Switch, qualsiasi potenziale PS Vita 2 dovrebbe soddisfare i giocatori più accaniti o trovare una via di mezzo tra i suoi concorrenti. Considerati i recenti sviluppi, sembra improbabile che Sony persegua questa strada a breve.

Perché Sony ha abbandonato la Vita?

Sony ha interrotto la produzione di PS Vita nel 2019 dopo aver venduto circa 10-15 milioni di unità. Anche se può sembrare un numero considerevole, impallidisce se paragonato ai 154 milioni di console Nintendo DS vendute in tutto il mondo. Gli elevati costi di produzione di PS Vita, la libreria di giochi limitata e la mancanza di successo di critica hanno contribuito alla sua fine.

Il punto di vista di Marla

Anche se non possiamo prevedere il futuro, sembra improbabile che una PS Vita 2 venga rilasciata nel prossimo futuro. Il Portale PlayStation, con le sue funzionalità di cloud gaming, è il focus di Sony, e il mercato delle console portatili è già saturo di opzioni. Tuttavia, vale la pena notare che se Sony dovesse rilasciare un nuovo dispositivo portatile, ci sarebbe sicuramente un mercato per questo. Solo il tempo dirà se il Portale soddisferà le aspettative e se Sony rivisiterà l'idea di una console portatile che porta l'iconico nome PlayStation.

FAQ

Sony ha intenzione di rilasciare una PS Vita 2?

Al momento, non ci sono prove concrete o annunci ufficiali che suggeriscano che Sony stia lavorando su una PS Vita 2. L'attenzione sembra essere sul portale PlayStation e sull'espansione dell'ecosistema PS5.

Perché Sony ha interrotto la produzione di PS Vita?

Sony ha interrotto la produzione di PS Vita a causa di diversi fattori, tra cui gli elevati costi di produzione, una libreria di giochi limitata e l'incapacità della console portatile di ottenere il plauso della critica. Semplicemente non ha funzionato come previsto.

Cos'è il Portale PlayStation?

Il PlayStation Portal è un accessorio di streaming per PS5. Consente agli utenti di eseguire lo streaming di giochi dalla console a un dispositivo portatile. Tuttavia, non fornisce la stessa esperienza di gioco di una console portatile dedicata come PS Vita o Nintendo Switch.

Fonte:

– Articolo di origine: example.com